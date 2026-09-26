Mañana, domingo, nubes con posibles lluvias en zonas del norte y bajada de las máximas

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Madrid, 26 sep (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana, domingo, abundante nubosidad en la mitad oeste, con posibles precipitaciones y chubascos en puntos del norte durante la tarde. Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte, aunque podrán superarse los 35 grados en el valle del Guadalquivir.

Una masa de aire frío en altura dejará una jornada con abundante nubosidad en la mitad oeste. Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos en Galicia y Asturias, donde se podrán producir precipitaciones en la segunda mitad del día, que serán localmente fuertes en el noroeste gallego, y sin descartar alguna tormenta aislada.

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A últimas horas, se pueden producir chubascos y tormentas que podrían afectar al norte de Castilla y León, La Rioja y el Cantábrico oriental, que pueden ser puntualmente fuertes y acompañadas de granizo.

Se formarán algunas nubes bajas con brumas asociadas en los litorales y prelitorales mediterráneos, el Estrecho y Baleares, mientras que en el resto de la Península se prevén intervalos de nubes medias.

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En Canarias, se prevén intervalos de nubes medias y algo de calima en altura, sin descartan chubascos, con alguna tormenta, que pueden afectar a las islas más occidentales.

Las temperaturas máximas ascenderán en el Cantábrico oriental y descenderán en el resto, que será de forma más acusada en Galicia, donde pueden ser notables. Podrán superarse los 35 grados en el valle del Guadalquivir.

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Las mínimas bajarán en el sureste y subirán en el resto. En Canarias se espera un descenso, mientras que en Baleares no se esperan cambios significativos.

En cuanto al viento, el levante será moderado en Alborán y con intervalos de fuerte y con alguna racha puntual muy fuerte en el Estrecho y zonas expuestas de la provincia de Cádiz.

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En Canarias, moderado y del este o nordeste, y, en Baleares, moderado y del este. En el resto de la Península, predominarán las brisas en los litorales mediterráneos, el viento moderado y de componente sur en el interior y variable en el Cantábrico y Galicia.

PREDICCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

- GALICIA: Cielo nuboso con nubes medias y altas, tendiendo a cubierto con probables lluvias débiles y chubascos en A Coruña, norte de Lugo y Rías Bajas.

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La temperaturas mínimas en ascenso y las máximas en descenso, en general, que será notable localmente en el interior de A Coruña, aunque con pocos cambios en el norte de Lugo. El viento será flojo variable en el interior. En el litoral, de flojo a moderado de suroeste, tendiendo a nordeste por la tarde.

- ASTURIAS: Nuboso de nubes medias y altas, aumentando al final a cubierto. No se descarta alguna lluvia o chubasco disperso por la tarde en el oeste. Las temperaturas mínimas en ascenso y las máximas sin cambios significativos. El viento será flojo variable.

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- CANTABRIA: Intervalos de nubes medias y altas. No se descartan brumas y bancos de niebla de madrugada en el litoral. Baja probabilidad de lluvias débiles o algún chubasco aislado y ocasional al final del día.

La temperaturas mínimas en ascenso y las máximas sin cambios significativos. El viento soplará flojo variable.

- PAÍS VASCO: Intervalos de nubes medias y altas, y de nubes bajas matinales, que pueden ir con brumas y nieblas asociadas en el litoral, aumentando a nuboso durante la tarde, con probables chubascos y tormentas, que pueden ser localmente fuertes y con granizo en Vizcaya y en Álava.

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Las temperaturas mínimas en ascenso; las máximas en ascenso en el norte y con pocos cambios en el sur. Viento flojo variable con predominio de la componente norte en el litoral y de la componente sur en Araba.

- CASTILLA Y LEÓN: Nuboso o cubierto. No se descartan brumas matinales en la Ribera del Ebro. Probables lluvias y chubascos dispersos en el tercio norte desde la tarde, que lo serán más en el noreste, donde pueden ser fuertes e ir acompañadas de tormentas fuertes.

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Las temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso, que será menos acusado en el Sistema Central; las máximas en ligero descenso o sin cambios. El viento será flojo, localmente moderado, virando entre sur y oeste.

- NAVARRA: Intervalos de nubes medias y altas, con alguna nubosidad baja matinal en el suroeste que podrían ir con brumas asociadas. No se descarta algún chubasco disperso al final del día.

La temperaturas mínimas en ascenso y las máximas en ascenso en la vertiente cantábrica y sin cambios en el resto. El viento será flojo, con predominio del sureste y sur e intervalos moderados al final en la Ribera Baja.

- LA RIOJA: Nuboso o cubierto. No se descartan brumas matinales en la Ribera. Probables lluvias y chubascos dispersos desde la tarde, que pueden ser fuertes e ir acompañados de tormentas fuertes en la zona más occidental.

Las temperaturas mínimas en ascenso, generalmente ligero y las máximas con pocos cambios. El viento será variable, del sureste por el día, moderado en la Ribera y flojo en el resto.

- ARAGÓN: Intervalos de nubes altas, y alguna nube baja a primera y última hora de la jornada. Las temperaturas mínimas en general en ascenso ligero, salvo en el sur de Teruel, donde podrían descender ligeramente; las máximas sin cambios o en ligero descenso. El viento soplará flojo del sur y sureste, moderado en la depresión del Ebro y zonas aledañas.

- CATALUÑA: Intervalos de nubes bajas en el litoral y el prelitoral, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas; en el resto se espera cielo poco nuboso, aumentando a intervalos de nubes altas, desarrollándose nubosidad de evolución diurna en el Pirineo por la tarde.

Las temperaturas sin cambios significativos. El vientos será del sureste, de flojo a moderado en Tarragona y el Ampurdán; en el resto, flojo de dirección variable, cambiando a sureste y sur en horas centrales, moderado por la tarde en el sur de Lleida.

- EXTREMADURA: Nuboso o cubierto. La temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y las máximas en descenso, generalmente ligero. El viento será, con intervalos de moderado, virando de sur a oeste.

- COMUNIDAD DE MADRID: Intervalos nubosos de nubes altas, aumentando por la tarde a cielos nubosos o cubiertos. Las temperaturas mínimas con ascensos en el sur, un descenso ligero en la Sierra y sin cambios en el resto. La máximas en ligero descenso, que será más acusado en el oeste.

El viento soplará flojo, con predominio del este y sureste, salvo en la Sierra, con intervalos de sur en horas centrales del día.

- CASTILLA-LA MANCHA: Intervalos nubosos de nubes altas, aumentando por la tarde de oeste a este a cielos nubosos o cubiertos. Brumas y probables nieblas matinales en los valles de Albacete, que no se descartan en el Altiplano de Almansa.

Las temperaturas mínimas con cambios ligeros y las máximas en descenso ligero, algo más acusado en la mitad occidental. Viento flojo de componente sur, con intervalos de moderado por la tarde en La Mancha.

- COMUNIDAD VALENCIANA: Intervalos de nubes altas en general, con nubosidad baja en el litoral a primera y última hora de la jornada, cuando no se descartan precipitaciones débiles y dispersas, que serán más probables en el litoral central.

La temperaturas en ligero descenso o sin cambios. El viento soplará flojo de dirección variable, tendiendo en horas centrales a este y sureste, moderado en el litoral de Alicante.

- REGIÓN DE MURCIA: Cielos nubosos de nubes altas, con intervalos de nubes bajas y brumas. Las temperaturas en ligero descenso o sin cambios y los vientos flojos variables, ocasionalmente moderados de componente este por la tarde.

- ISLAS BALEARES: Intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional a partir de la tarde, principalmente en Menorca y Mallorca. Algún banco de niebla matinal en Mallorca. Las temperaturas con pocos cambios o en descenso y el viento en general flojo de componente este, con brisas débiles en Mallorca.

- ANDALUCÍA: Cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales en la mitad occidental de la comunidad. Nubes bajas matinales y brumas en el litoral mediterráneo, más persistentes en el área del Estrecho.

Las temperaturas mínimas en ascenso en el área del Estrecho y el valle del Guadalquivir, sin cambios o localmente en descenso en el resto. Las máximas en descenso, que será notable en el extremo occidental.

Los vientos soplarán flojos variables, ocasionalmente moderados de componente sur en la vertiente atlántica y del este en el litoral almeriense. Levante fuerte en el área del Estrecho y en zonas expuestas de la provincia de Cádiz, con rachas ocasionalmente muy fuertes.

- CANARIAS: Nuboso o cubierto con probabilidad de lluvias en las islas montañosas, con baja probabilidad de ir acompañadas de alguna tormenta a últimas horas. Calima, más significativa en las islas occidentales.

Las temperaturas en ligero a moderado descenso en medianías y zonas altas, y con pocos cambios en el resto. Se superarán los 30 grados en litorales y zonas bajas de las islas de mayor relieve.

El viento será flojo, de componente este en las islas occidentales, y del norte en las orientales. En cumbres centrales de Tenerife, sur moderado a fuerte. EFE