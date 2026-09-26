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López confía en un acuerdo en decreto de vivienda "escuchando el grito de la calle" y condena el hacer "nada" de Almeida

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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, confía en alcanzar un acuerdo en torno al decreto de vivienda y que se plasme en el Congreso "escuchando el grito de la calle", con el desahucio de la octogenaria Maricarmen como telón de fondo, para condenar el hacer "nada" del que cree que presume el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en políticas de vivienda.

"Lo más importante (del real decreto que podría pasar este martes por el Consejo de Ministros) es que se apoye en el Parlamento. En este momento se está trabajando con todos los grupos para llegar a un acuerdo", ha declarado a la prensa antes de la clausura de las Jornadas de Educación y FP 'Otra educación es posible en Madrid', donde ha remarcado que "hasta en cuatro ocasiones han votado en contra de él PP y Vox siendo un decreto que podría haber impedido los desahucios".

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López ha subrayado que "se trata de conseguir un acuerdo" y espera que "alguien alguna vez escuche ese grito de la calle", como el que se vivirá esta tarde en la manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas. "No todos son iguales: hay quien pone medidas y hay quien vota en contra de las medidas", ha comparado.

Óscar López ha insistido en que el decreto "se ha aprobado en varias ocasiones" en el Consejo de Ministros "y lo ha tumbado el Congreso". "Sí, que pase por el Consejo de Ministros, claro, pero lo importante es que se apruebe en el Congreso porque si no pasará lo que pasa otras veces, que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente", ha declarado, para cargar contra quienes "se ponen del lado de los fondos buitre".

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"EL PP GOBIERNA PARA LOS FONDOS BUITRE"

El Gobierno, se ha comprometido el ministro, va "a seguir trabajando para hacer política de vivienda, no como Almeida, que presume de hacer nada". "Yo no puedo entender la insensibilidad, la inhumanidad de quien presume de no hacer nada en política de vivienda", ha condenado.

"Si hacen algo es para buscarle áticos a Isabel Díaz Ayuso, entonces mueven todos los recursos de la Comunidad de Madrid, lo que haga falta y se hacen contratos por encima de los 6 millones de euros para que Ayuso tenga un ático", ha reprochado el secretario general de los socialistas madrileños.

El ministro ha "llamado a las cosas por su nombre" y "hablado clarito" al afirmar que "el PP gobierna para los fondos buitre, no para los ciudadanos que no tienen vivienda". "Todos los recursos de la Comunidad de Madrid han estado siempre a disposición de que Ayuso tenga un ático, pero no de que la gente tenga un piso", ha condenado.

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EuropaPress

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