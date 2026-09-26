Las altas temperaturas ponen en aviso amarillo a zonas de tres comunidades autónomas

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Madrid, 26 sep (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado hoy el aviso amarillo (peligro bajo) en zonas de Andalucía, Canarias y Extremadura por altas temperaturas que pueden llegar a máximas de 39 grados.

El aviso afecta, en Andalucía, a la campiña cordobesa y sevillana, donde los termómetros pueden alcanzar los 39 grados, mientras en la provincia de Jaén se activa en el valle del Guadalquivir y en la comarca de Morena y Condado, con máximas de hasta 38.

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En Extremadura, las temperaturas de 36 grados suponen el aviso amarillo en la zona de Villuercas y Montánchez (Cáceres).

El mismo nivel de aviso está activo para el este, sur y oeste de la isla de Gran Canaria, por máximas de 34 grados, que afecta principalmente a zonas bajas del sur, donde las temperaturas mínimas apenas bajarán de los 26. EFE

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