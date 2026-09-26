La Plataforma de Afectados por la Ocupación expresa su rechazo ante medidas antidesahucios

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Madrid, 26 sep (EFE).- La Plataforma de Afectados por la Ocupación ha expresado este sábado su "profunda preocupación y rechazo" ante las posibles medidas que se adopten en el Consejo de Ministros del próximo martes para blindar la prohibición de desahucios porque consideran que estas "legitiman la okupación".

En un comunicado, la Plataforma advierte de que "bajo el falso prisma de proteger a los vulnerables", las decisiones que puede adoptar el Gobierno "no hacen sino blindar de facto el negocio de las mafias okupas y de aquellos perfiles que ocupan u hostigan viviendas de grandes tenedores".

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Este posicionamiento llega después de que el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que tuvo que abandonar el pasado miércoles su vivienda de alquiler tras 70 años, haya colocado el problema de la vivienda en el foco político y social, con una manifestación convocada para esta tarde en Madrid.

Sumar ha advertido este sábado de que no asistirá al próximo Consejo de Ministros si no se aprueba el decreto de vivienda que estaba previsto aprobar inicialmente en julio.

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A juicio de esta plataforma antiocupación, "prohibir los desalojos en grandes tenedores sin distinguir la casuística alimenta la falsa creencia de que ocupar inmuebles corporativos o de fondos carece de consecuencias, abriendo la puerta a que se consolide la situación de los okupas".

"Trasladar la carga social y el coste de la emergencia habitacional a los hombros de terceros es inaceptable en nuestra sociedad —con el agravante de enviar un mensaje de impunidad a quienes ocupan de forma irregular—", sostiene la Plataforma en el comunicado. EFE

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