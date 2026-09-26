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La etíope Tigst Assefa, a por el récord del mundo de maratón en Berlín

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Redacción deportes, 26 sep (EFE).- La etíope Tigst Assefa, que acredita una marca personal de 2h11:53, buscará mañana en el maratón de Berlín (Alemania), el récord del mundo de la distancia que actualmente posee con 2h09:56 la keniana Ruth Chepngetich.

Hace tres años, en 2023, Assefa, subcampeona olímpica en París 2024 y mundial en Tokio 2025, ganó en Berlín con 2h11:53, en ese momento récord mundial. Menos de un año después, Chepngetich, en Chicago (Estados Unidos), rebajó una marca que la etíope ahora quiere mejorar.

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"Tengo muchas ganas de volver a correr en el rápido recorrido de Berlín y espero poder continuar aquí mi historia de éxitos el domingo. Estoy muy bien preparada y quiero conseguir una marca personal y, ¿por qué no?, el récord mundial", dijo Assefa durante la presentación de la carrera.

Si Assefa encuentra un buen ritmo y no sufre ningún contratiempo no tendrá problema en ganar puesto que algunas de sus principales rivales tienen otros objetivos.

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La keniana Rosemary Wanjiru, última campeona, parte con una mejor marca de 2h16:14 y su objetivo será bajar de 2h15, algo que también persiguen las etíopes Bedatu Hirpa (2h18:27); Dera Dida (2h18:32) y Zeineba Yimer (2h18:47).

Las corredoras europeas tienen otros objetivos más modestos que el de pelear la victoria, algo prácticamente imposible. La finlandesa Alisa Vainio, campeona continental y con una mejor marca de 2h20:39, buscará bajar por primera vez de 2h20, mientras que la alemana Esther Pfeiffer tratará de batir un récord nacional que se mantiene vigente desde 2008 con Irina Mikitenko, precisamente en Berlín, con 2h19:19.

La ausencia por lesión del keniano Sabastian Sawe, plusmarquista mundial (1h59:40), descolocó a la organización, que aún así puede presumir de tener en su lista de salida a una buena nómina de atletas que tratarán de acercarse o incluso rebajar las 2h01:09 con las que el keniano Eliud Kipchoge estableció el récord del circuito en 2022.

Hay cinco atletas con marcas inferiores a 2h04, que serán los que presumiblemente se disputarán la victoria: el tanzano Gabriel Geay y los etíopes Guye Adola, Selemon Barega, Getaneh Molla y Shura Kitata.

De todos ellos los dos favoritos son Gabriel Geay, que acredita 2:03:00, récord nacional de Tanzania, y Guye Adola, ganador en Berlín en 2021 y segundo en 2017 por detrás de Eliud Kipchoge y con una mejor marca personal en esta carrera de 2h03:46. Esta temporada ya ha ganado el maratón de Rotterdam (Países Bajos) con 2h03:54.

En Berlín también está Kenenisa Bekele, de 44 años, convertido en una leyenda del atletismo mundial. En su palmarés lucen tres oros olímpicos, cinco oros mundiales en pista entre los 5.000 y 10.000 metros, dos distancias de las que llegó a ser plusmarquista mundial, y once títulos mundiales de cross.

El atleta etíope, que no completa un maratón desde 2024, cuando corrió el de los Juegos Olímpicos de París y el de Londres, en el que fue segundo e hizo récord del mundo en categoría master, vuelve a Berlín, dónde ya ganó en 2016 y 2019, año en que se quedó con un crono de 2h01:41 a sólo dos segundos del récord que ostentaba entonces el keniano Eliud Kipchoge.

Entre la élite y los populares hay 56.000 participantes de 162 países en Berlín, dónde se han batido trece récords mundiales. Su condición de 'major', su trazado, prácticamente llano y favorable a grandes registros, y al ser en una de las ciudades europeas más importantes le hacen ser un maratón muy apetecible para los corredores.

Berlín forma parte del grupo de los ocho 'majors', lo considerados mejores maratones del mundo, junto con Nueva York, Chicago y Boston (Estados Unidos), Londres (Inglaterra), Tokio (Japón), Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y Sídney (Australia). EFE

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