Jupol denuncia la "hipocresía" del delegado de Gobierno en Madrid por el desahucio de Maricarmen y una "cortina de humo"

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El portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, ha denunciado este sábado la "hipocresía" del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en relación con la actuación policial en el desahucio de Maricarmen Abascal y ha apuntado a una "cortina de humo".

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional critica en un vídeo "la más absoluta hipocresía" de Francisco Martín, ya que es "el máximo responsable" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de mantener el orden público y la seguridad ciudadana.

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En ese sentido, considera que resulta "absolutamente inconcebible" que critique la actuación policial de las Unidades de Intervención Policial (UIP) en el lanzamiento, llevado a cabo "en cumplimiento de un mandamiento", de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años con discapacidad que residía en régimen de alquiler en el barrio del Retiro en Madrid.

"Creemos que una vez más están intentando utilizar la intervención y a la Policía Nacional como una cortina de humo, como ya hizo este mismo delegado del Gobierno, Francisco Martín, en Ferraz", expone Domínguez, quien recuerda que se trata de la misma persona responsable por la que se tuvo que suspender la última etapa de la Vuelta a España en 2025.

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"Mientras en unos casos por interés político hacen que la UIP intervenga con toda contundencia, en otros les manda estar de brazos cruzados. Por todo ello, estamos criticando la actitud de Francisco Martín, que no está a la altura de un cargo de tanta responsabilidad", insiste en la grabación.

Finalmente, el portavoz señala que este es el máximo responsable de la seguridad en la Comunidad de Madrid y que "en todo dispositivo de orden público" hay un centro de coordinación en el cual se encuentra el delegado del Gobierno o "una persona de su máxima confianza" y "son ellos quienes tienen la última palabra en cómo se interviene".

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"La Delegación del Gobierno afirmó inicialmente que la Policía Nacional actuaba bajo el mandato de la comisión judicial encargada del lanzamiento. Dos días después, el propio delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha anunciado una investigación sobre posibles excesos policiales tras reconocer que hay imágenes del operativo que no le han gustado", ha declarado Jupol en otra intervención.

"Entendemos perfectamente la dureza de las imágenes y que se investigue cualquier posible irregularidad. Pero también pedimos que se escuche a los policías que estuvieron allí, que se analicen las grabaciones completas y que se tengan en cuenta las órdenes recibidas y las circunstancias reales de un dispositivo complejo", se han sumado desde el SUP, en referencia a la investigación anunciada desde la Delegación del Gobierno en Madrid.

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