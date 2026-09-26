Fitzpatrick encarrila la victoria en Francia a pesar de la espectacular ronda de Chacarra

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Redacción deportes, 26 sep (EFE).- El inglés Matt Fitzpatrick dejó casi encarrilada este sábado la victoria en el Abierto de Francia, del DP World Tour, al término de la tercera ronda al aventajar en cinco golpes al francés Tom Vaillant y en seis a un grupo de jugadores en el que está el español Eugenio Chacarra, el mejor de todo el recorrido.

Fitzpatrick, de 32 años y número cuatro del 'ranking' mundial, volvió a protagonizar otra buena jornada, a pesar de cometer su primer 'bogey' en el torneo, lo que le permite atisbar el que sería su undécimo título en el circuito europeo, además del Abierto de Estados Unidos que conquistó en 2022.

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Con siete 'birdies', el jugador inglés mantuvo la solidez y solo cometió un error en el octavo hoyo del campo Le Golf National, en Saint-Quentin-en-Yvelines, a las afueras de París, donde se jugó la Copa Ryder de 2018.

Vaillant, con -14, se situó segundo jaleado por el público local, deseoso de volver a ver a un francés subir a lo más alto del podio en su abierto nacional, el más antiguo de la Europa continental al remontarse a 1906.

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La última vez que venció un francés fue en 2011, cuando ganó Thomas Levet.

En tercera posición, aún con alguna opción de triunfo en caso de que Fitzpatrick tenga un mal día, quedó, con -13, un grupo de cinco jugadores, entre ellos Chacarra y el malagueño Ángel Hidalgo.

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El madrileño fue el más brillante del día con una tarjeta de -9, con siete 'birdies' y un 'eagle' en el noveno hoyo, lo que le permitirá luchar por los primeros puestos en la última ronda de este domingo y dejar prácticamente garantizada su tarjeta para jugar el PGA Tour estadounidense el próximo año, algo reservado para los diez mejores del circuito europeo.

Hidalgo hizo -4, en otra buena ronda, aunque cedió dos golpes ante el líder respecto a la jornada previa. Ángel Ayora finalizó en la general con -6 y Nacho Elvira, con -5. EFE

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