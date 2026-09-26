Espana agencias

El Valencia Basket regresa al Roig Arena para abrir la acb ante el Lleida

Guardar

Valencia, 26 sep (EFE).- El Valencia Basket se enfrenta este domingo al Ilerna Lleida en el Roig Arena en la primera jornada de la fase regular de la Liga Endesa en lo que será el estreno del nuevo proyecto ‘taronja’ ante su público.

El Valencia Basket vuelve al Roig Arena después que su último encuentro allí fuera el pasado 20 de junio, correspondiente al segundo partido de la final de la ACB ante el Barça, título que al final acabaría ganando el conjunto ‘taronja’.

PUBLICIDAD

Su regreso al nuevo pabellón estrenado el año que pasado supone también el estreno oficial del nuevo proyecto.

Tras la salida del técnico Pedro Martínez y de jugadores importantes como los exteriores Jean Montero o Brancou Badio o el interior Jaime Pradilla, el Valencia Basket apostó por el ascenso de Xavi Albert como primer entrenador para afrontar un proyecto con piezas de renombre como el base TJ Shorts o el interior Nikola Mirotic.

PUBLICIDAD

El equipo valenciano llega a la primera jornada después de haber comenzado la temporada en Europa con victoria. Este viernes logró un sufrido triunfo ante el Besiktas (94-96) en el inicio de la fase regular de la Euroliga con claro protagonismo para Shorts, que terminó con 26 puntos.

En lo que respecta a la convocatoria para el duelo ante el Lleida, Albert cuenta con todos los jugadores disponibles tras el regreso este viernes del interior Neal Sako. Ante el Besiktas, el descarte técnico fue Mo Gueye, además de Yankuba Sima, Gonzalo Corbalán y Lucas Marí, que no viajaron a Estambul. El técnico valenciano tendrá que descartar a tres jugadores.

Su rival será un Ilerna Lleida que durante este verano ha incorporado a seis jugadores y que mantiene a dos de sus piezas más importantes como son el exterior James Batemon y el interior Melvin Ejim. El primero fue el máximo anotador de su equipo la pasada temporada con 15,3 puntos por partido y Ejim, el segundo con 11,3 puntos, además de promediar 5,3 rebotes.

La pasada temporada, el conjunto catalán terminó en decimocuarto lugar con un balance de doce victorias y veintidós derrotas, dos de ventaja sobre los puestos de descenso. En el partido de la campaña anterior disputado en el Roig Arena, la victoria cayó del lado del Valencia Basket, que ganó con comodidad (101-65). EFE

cma/cta/fc

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Marruecos reafirma su “larga amistad” con Rusia en una reunión en Nueva York 10 años después del acuerdo que firmaron Mohamed VI y Putin

Han reforzado su relación en un encuentro celebrado el 25 de septiembre entre los ministros de Exteriores de ambos países, Nasser Bourita y Serguéi Lavrov

Marruecos reafirma su “larga amistad” con Rusia en una reunión en Nueva York 10 años después del acuerdo que firmaron Mohamed VI y Putin

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se actualizan los datos diariosdel mercado energético en el país

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

La consecuencia inesperada de prohibir los teléfonos en los colegios británicos: a los niños ahora les sale más caro el autobús

Los padres critican que muchos servicios esenciales necesitan de un smartphone para funcionar

La consecuencia inesperada de prohibir los teléfonos en los colegios británicos: a los niños ahora les sale más caro el autobús

La reina Sofía causa sensación en su visita a Nueva Orleans: elegancia en zapatillas, perlas y una blusa de lunares con lazo al cuello

A sus 87 años, la madre del rey ha recorrido más de 7.500 kilómetros hasta Estados Unidos para cumplir con una intensa agenda oficial

La reina Sofía causa sensación en su visita a Nueva Orleans: elegancia en zapatillas, perlas y una blusa de lunares con lazo al cuello
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marruecos reafirma su “larga amistad” con Rusia en una reunión en Nueva York 10 años después del acuerdo que firmaron Mohamed VI y Putin

Marruecos reafirma su “larga amistad” con Rusia en una reunión en Nueva York 10 años después del acuerdo que firmaron Mohamed VI y Putin

El Gobierno confirma que busca acelerar la devolución de los migrantes que siguen en Ceuta a Marruecos: “Está encima de la mesa”

El desahucio de Maricarmen desata una batalla política en España y las reacciones llegan hasta Naciones Unidas: “Es un daño irreparable”

Estos son los cambios que introduce la DGT en su normativa desde el 1 de octubre: así afectará a ciclistas, motoristas, patinetes y taxistas

Activan dos cazas españoles en la misión de la OTAN de Rumanía por la presencia de un dron ruso en la frontera con Ucrania

ECONOMÍA

Mercadona y Chufi ganan el pleito de la horchata por el que un pequeño productor los llevó al Tribunal Supremo

Mercadona y Chufi ganan el pleito de la horchata por el que un pequeño productor los llevó al Tribunal Supremo

Un trabajador se lesiona la muñeca mientras intentaba aflojar un tornillo, pero la mutua se niega a reconocer que es accidente laboral: el caso acaba en los tribunales

La rebaja fiscal a los carburantes llega a su fin: el Gobierno debe decidir si prorroga los descuentos o aprueba nuevas ayudas mientras la gasolina y el diésel se disparan

La renta antigua aún protege a cerca de 160.000 hogares en España: los límites del régimen que amparó a Maricarmen durante 70 años

Una cadena de supermercados española vende whisky Ballantine’s que debía ir a Perú y la Justicia le obliga a destruir las botellas: “El daño, por ínfimo que pudiera ser, es daño”

DEPORTES

España estrena su segunda estrella en la catedral de Londres: Lamine Yamal mide sus opciones al Balón de Oro frente a Harry Kane

España estrena su segunda estrella en la catedral de Londres: Lamine Yamal mide sus opciones al Balón de Oro frente a Harry Kane

Alcaraz y Mensík consiguen el tercer punto para Europa en la Laver Cup tras derrotar a Fritz y Búblik

Mbappé se marcha lesionado tras marcar con Francia y hace saltar las alarmas en el Real Madrid: “No pinta bien”

Rafa Jódar pasa por encima de Búblik para dar el segundo punto a Europa en la Laver Cup

La FIA no perdona a Carlos Sainz: el piloto de Williams pierde cinco posiciones y se queda fuera del top 10