El Valencia Basket regresa al Roig Arena para abrir la acb ante el Lleida

Guardar

Valencia, 26 sep (EFE).- El Valencia Basket se enfrenta este domingo al Ilerna Lleida en el Roig Arena en la primera jornada de la fase regular de la Liga Endesa en lo que será el estreno del nuevo proyecto ‘taronja’ ante su público.

El Valencia Basket vuelve al Roig Arena después que su último encuentro allí fuera el pasado 20 de junio, correspondiente al segundo partido de la final de la ACB ante el Barça, título que al final acabaría ganando el conjunto ‘taronja’.

PUBLICIDAD

Su regreso al nuevo pabellón estrenado el año que pasado supone también el estreno oficial del nuevo proyecto.

Tras la salida del técnico Pedro Martínez y de jugadores importantes como los exteriores Jean Montero o Brancou Badio o el interior Jaime Pradilla, el Valencia Basket apostó por el ascenso de Xavi Albert como primer entrenador para afrontar un proyecto con piezas de renombre como el base TJ Shorts o el interior Nikola Mirotic.

PUBLICIDAD

El equipo valenciano llega a la primera jornada después de haber comenzado la temporada en Europa con victoria. Este viernes logró un sufrido triunfo ante el Besiktas (94-96) en el inicio de la fase regular de la Euroliga con claro protagonismo para Shorts, que terminó con 26 puntos.

En lo que respecta a la convocatoria para el duelo ante el Lleida, Albert cuenta con todos los jugadores disponibles tras el regreso este viernes del interior Neal Sako. Ante el Besiktas, el descarte técnico fue Mo Gueye, además de Yankuba Sima, Gonzalo Corbalán y Lucas Marí, que no viajaron a Estambul. El técnico valenciano tendrá que descartar a tres jugadores.

PUBLICIDAD

Su rival será un Ilerna Lleida que durante este verano ha incorporado a seis jugadores y que mantiene a dos de sus piezas más importantes como son el exterior James Batemon y el interior Melvin Ejim. El primero fue el máximo anotador de su equipo la pasada temporada con 15,3 puntos por partido y Ejim, el segundo con 11,3 puntos, además de promediar 5,3 rebotes.

La pasada temporada, el conjunto catalán terminó en decimocuarto lugar con un balance de doce victorias y veintidós derrotas, dos de ventaja sobre los puestos de descenso. En el partido de la campaña anterior disputado en el Roig Arena, la victoria cayó del lado del Valencia Basket, que ganó con comodidad (101-65). EFE

PUBLICIDAD

cma/cta/fc