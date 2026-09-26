El supercampeón Asisa Joventut, a calmar su euforia con una díficil visita a Lugo

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Badalona (Barcelona), 26 sep (EFE).- El reciente campeón de la Supercopa Endesa, el Asisa Joventut, buscará calmar su euforia fruto de ganar un título 18 años después con una difícil visita a Lugo este domingo (12.00h CET) para medirse al Río Breogán.

Los de Dani Miret afrontan el inicio de la Liga Endesa tras una semana llena de celebraciones, gracias al título logrado la semana pasada en casa después de vencer en semifinales al Kosner Baskonia (96-84) y en la final al Barça (101-87).

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Ganar partidos a domicilio en la ACB es algo muy complejo, así que los badaloneses esperan un duelo muy duro en la primera jornada en una de las pistas más calientes de la competición, el Pazo lucense, que como siempre presentará un lleno absoluto.

Pese a que los verdinegros firmaron una pretemporada muy irregular, con más derrotas que triunfos, ganaron la Supercopa Endesa contra todo pronóstico y con un claro jugador destacado en la plantilla: el base argentino Nico Laprovittola, que firmó en dicho torneo nada más y nada menos que 58 puntos.

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Además, con la llegada tardía del ala-pívot senegalés Eli Ndiaye, cedido por el Real Madrid, el juego interior sumó un poderío relevante más que necesario, ya que el pívot croata Ante Tomic seguirá de baja unos meses más para recuperarse de su lesión en los isquiotibiales.

Junto a Tomic, también será baja en Lugo el alero holandés Yannick Kraag, que acabó la Supercopa Endesa con molestias musculares y finalmente no será convocado para el duelo ante los gallegos.

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En la previa de este encuentro habló el alero Álex Reyes, uno de los fichajes de este verano que llegó procedente del Kids&Us Manresa. "Debemos salir concentrados y con mucha intensidad, todos los partidos fuera de casa en la ACB son complicados", avisó.

"La pista del Breogán es muy complicada, además llegan después de perder en la fase previa de la Liga de Campeones, por lo que jugarán con muchas ganas y será un partido durísimo", zanjó el alero. EFE

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