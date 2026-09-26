'El Debut' de Jesse Eisenberg gana el Premio Feroz en San Sebastián que concede la prensa

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San Sebastián, 26 sep (EFE).- 'El Debut', película del director estadounidense Jesse Eisenberg que compite en el Festival de San Sebastián por la Concha de Oro, se ha alzado este sábado con el Premio Feroz Zinemaldia, que concede la Asociación de Informadores Cinematográficos de España.

"Ha sido un honor estar invitado a este festival y una maravillosa sorpresa conseguir el Premio Feroz. Esperaba que la película tuviera una especial bienvenida en España porque las películas españolas han sido una inspiración para mi", ha dicho Eisenberg en un mensaje leído por Miguel Morales, director de su distribuidora en España, Wanda Visión.

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'El debut', con unos fabulosos Julianne Moore y Paul Giamati, es una comedia dramática que cuenta la historia de Mona Friedman, una mujer invisible para su familia y amigos cuya existencia despierta cuando es elegida en un casting para interpretar un papel en un musical amateur.

El fallo, votado por los miembros de la asociación, ha sido leído por la actriz Paz Vega en un acto presentado por Mariona Borrull Zapata, de la junta directiva de AICE, que ha aprovechado para reconocer la labor del director del Festival, José Luis Rebordinos, que a partir de 2027 será sucedido por Maialen Beloki, a quien ha deseado ánimo y suerte en su labor.

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También ha expresado el reconocimiento de la asociación -que celebrará su gala de premios el próximo 23 enero en Pontevedra, ha recordado- para el director Mike Leigh, cuya 'Tender Loving Care', probablemente su última película por cuestiones de salud, es la otra mejor valorada por la crítica especializada de cara al palmarés. EFE

(foto)(vídeo)