Arranca la "Marcha por la Dignidad" en apoyo a Ceuta apoyada por PP y Vox

Guardar

Madrid, 26 sep (EFE).- Miles de personas convocadas por Sociedad Civil Española han iniciado la segunda "Marcha por la Dignidad" para denunciar la gestión de la crisis de Ceuta y contra el Gobierno de Pedro Sánchez, en una manifestación a la que asiste el líder de Vox, Santiago Abascal, y dirigentes del PP con su secretario general, Miguel Tellado, a la cabeza.

Cerca de 200 entidades de la sociedad civil, asociaciones, fundaciones, foros, partidos, sindicato, según los organizadores, se han sumado a la protesta de esta plataforma, que promueve el exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto y el cofundador de Vox Alejo Vidal Cuadras, y que busca reflejar "la alarma ante la situación degradada que padecemos y que no ha dejado de aumentar".

PUBLICIDAD

Los manifestantes han iniciado en la plaza de Cibeles el camino hacia el Arco del Triunfo, en una marcha en la que vuelven a pedir elecciones generales y aparentemente menos multitudinaria que la anterior convocada por esta plataforma, que tuvo lugar el pasado 23 de mayo. EFE

(Foto) (Vídeo)