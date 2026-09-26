Espana agencias

Arranca la "Marcha por la Dignidad" en apoyo a Ceuta apoyada por PP y Vox

Guardar

Madrid, 26 sep (EFE).- Miles de personas convocadas por Sociedad Civil Española han iniciado la segunda "Marcha por la Dignidad" para denunciar la gestión de la crisis de Ceuta y contra el Gobierno de Pedro Sánchez, en una manifestación a la que asiste el líder de Vox, Santiago Abascal, y dirigentes del PP con su secretario general, Miguel Tellado, a la cabeza.

Cerca de 200 entidades de la sociedad civil, asociaciones, fundaciones, foros, partidos, sindicato, según los organizadores, se han sumado a la protesta de esta plataforma, que promueve el exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto y el cofundador de Vox Alejo Vidal Cuadras, y que busca reflejar "la alarma ante la situación degradada que padecemos y que no ha dejado de aumentar".

PUBLICIDAD

Los manifestantes han iniciado en la plaza de Cibeles el camino hacia el Arco del Triunfo, en una marcha en la que vuelven a pedir elecciones generales y aparentemente menos multitudinaria que la anterior convocada por esta plataforma, que tuvo lugar el pasado 23 de mayo. EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Arranca la Marcha por la Dignidad en Madrid, con dirigentes de PP y Vox, que pide elecciones inmediatas, juzgar a Sánchez por traición y medidas para Ceuta

La protesta, convocada por Sociedad Civil Española (SCE), comenzó a las 10.00 horas en la plaza de Cibeles y tiene previsto terminar hacia las 14.00 horas en el Arco de la Victoria, en Moncloa, pasando por la calle de Alcalá, Gran Vía y Princesa

Arranca la Marcha por la Dignidad en Madrid, con dirigentes de PP y Vox, que pide elecciones inmediatas, juzgar a Sánchez por traición y medidas para Ceuta

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

La Justicia rescinde el alquiler de una mujer de 82 años tras pasar cuatro años sin vivir en el piso y descarta que cuidar de sus hermanos enfermos o la pandemia sean “causa justa”

El tribunal revoca así la decisión adoptada en 2023 por un juzgado de primera instancia y concluye que mantener el contrato pese a la falta de uso constituye un ejercicio abusivo del derecho frente a la propiedad

La Justicia rescinde el alquiler de una mujer de 82 años tras pasar cuatro años sin vivir en el piso y descarta que cuidar de sus hermanos enfermos o la pandemia sean “causa justa”

La rebaja fiscal a los carburantes llega a su fin: el Gobierno debe decidir si prorroga los descuentos o aprueba nuevas ayudas mientras la gasolina y el diésel se disparan

Sin la rebaja fiscal aplicada durante los últimos meses, ambos combustibles habrían superado máximos históricos

La rebaja fiscal a los carburantes llega a su fin: el Gobierno debe decidir si prorroga los descuentos o aprueba nuevas ayudas mientras la gasolina y el diésel se disparan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Arranca la Marcha por la Dignidad en Madrid, con dirigentes de PP y Vox, que pide elecciones inmediatas, juzgar a Sánchez por traición y medidas para Ceuta

Arranca la Marcha por la Dignidad en Madrid, con dirigentes de PP y Vox, que pide elecciones inmediatas, juzgar a Sánchez por traición y medidas para Ceuta

La Justicia rescinde el alquiler de una mujer de 82 años tras pasar cuatro años sin vivir en el piso y descarta que cuidar de sus hermanos enfermos o la pandemia sean “causa justa”

Renfe y Adif sufren un ciberataque que habría extraído 500 GB de información y comprometido datos limitados de usuarios

El Ayuntamiento de Madrid rechaza la propuesta de Urbagestión para que Maricarmen vuelva a su casa

Condenan a un farmacéutico a pagar 34.667 euros a su exmujer por haber tenido que dejar su carrera para cuidar a sus hijos mellizos

ECONOMÍA

La rebaja fiscal a los carburantes llega a su fin: el Gobierno debe decidir si prorroga los descuentos o aprueba nuevas ayudas mientras la gasolina y el diésel se disparan

La rebaja fiscal a los carburantes llega a su fin: el Gobierno debe decidir si prorroga los descuentos o aprueba nuevas ayudas mientras la gasolina y el diésel se disparan

La renta antigua aún protege a cerca de 160.000 hogares en España: los límites del régimen que amparó a Maricarmen durante 70 años

Una cadena de supermercados española vende whisky Ballantine’s que debía ir a Perú y la Justicia le obliga a destruir las botellas: “El daño, por ínfimo que pudiera ser, es daño”

Las familias españolas gastan 340 euros más en el supermercado que hace año: la compra se encarece hasta los 6.600 euros anuales

El gasto en pensiones crecerá casi el doble de lo que estima el Gobierno hasta 2050, según Fedea

DEPORTES

Alcaraz y Mensík consiguen el tercer punto para Europa en la Laver Cup tras derrotar a Fritz y Búblik

Alcaraz y Mensík consiguen el tercer punto para Europa en la Laver Cup tras derrotar a Fritz y Búblik

Mbappé se marcha lesionado tras marcar con Francia y hace saltar las alarmas en el Real Madrid: “No pinta bien”

Rafa Jódar pasa por encima de Búblik para dar el segundo punto a Europa en la Laver Cup

La FIA no perdona a Carlos Sainz: el piloto de Williams pierde cinco posiciones y se queda fuera del top 10

Quién es Finn Jertsch, la joya alemana que ya tiene en su radar el Real Madrid: 20 años y un valor de 35 millones de euros