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3-5. El Real Madrid consolida su segunda plaza a costa de una Real que sigue sin ganar

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San Sebastián, 26 sep (EFE).- El Real Madrid consolida su segunda plaza tras ganar este sábado, por segundo año consecutivo, en San Sebastián en un festival de goles en el que se llevó la peor parte la Real Sociedad, que sigue sin ganar y está sumida en una crisis importante.

Las cosas han cambiado mucho en pocos meses entre dos equipos que pelearon el subcampeonato la pasada temporada.

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Las donostiarras siguen pagando la falta de confianza tras la salida inesperada del técnico Arturo Ruiz y suman el disgusto por la baja de su compañera Carlota Chacón, que pasará por quirófano para ser operada de la rodilla tras la grave lesión sufrida en el partido europeo contra Hearts.

El conjunto blanco, que entrena Pau Quesada, salió mucho más entonado que el guipuzcoano, marcó a los tres minutos por medio de Beerenteyn, a pase de San Martín, pero igualó rápido el cuadro local con el tanto de Marcos.

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El segundo tiempo fue precioso y ofensivo, las donostiarras comenzaron golpeando al rival con el gol de Marcos, aunque la ventaja duró poco más de un cuarto de hora porque el Real Madrid igualó la contienda con un bello tanto de Sara Dabritz en el 67 y, tres minutos después, tomaba ventaja con otro de la germana.

La Real no había dicho su última palabra y volvió a empatar para aferrarse al partido con el gol de Paul Fernández, conseguido de penalti a cinco minutos del final, pero cuando saboreaban el punto, dos minutos después, Schoder dio el triunfo a su equipo culminando la jugada de Navarro en el 87 y marcando el definitivo quinto tanto ya en tiempo de prolongación.

Ficha técnica:

3 - Real Sociedad: Arrula; Vicente (Isasismendi, min. 90), Nahia Aparicio, Florentino, Esther Laborde (Marín, min. 60); Paula Fernández, Cahynová (Maren, min. 90), Campo (Seelefreund, min. 74); Marcos, Izaguirre (Egiguren, min. 74) y Camino.

5 - Real Madrid: Frohms; Eva Navarro, Méndez (Senss, min. 61), Andersson, Levels (Lakrar, min. 35); San Martín (Dabritz, min. 61), Caruso, Andreia Jacinto; Keukelaar (Caicedo, min. 46), Athenea del Castillo y Beerensteyn (Schroder, min. 60).

Árbitra: Ainara Acevedo (Comité Catalán). Amonestó a Laborde, Camino, Paula Fernández, Caicedo, Navarro, Andersson y Quesada.

Goles: 0-1, min. 3: Beerensteyn. 1-1, min. 5: Marcos. 2-1, min. 50: Marcos. 2-2, min. 67: Dabritz. 2-3, min. 70: Dabritz. 3-3, min. 85: Fernández, de penalti. 3-4, min. 87: Schroder. 3-5, min. 90+6: Schroder.

Incidencias: buena entrada en el estadio de Zubieta con más de un millar de aficionados. EFE

cr/is/cmm

(foto)

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