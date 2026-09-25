Zidane tras su debut como seleccionador: "He sentido una gran emoción"

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Redacción deportes, 25 sep (EFE).- Zinedine Zidane se mostró feliz por su debut como seleccionador de Francia que estuvo acompañado de una victoria ante Turquía, en la primera jornada de la Liga de Naciones, con un gol de Kylian Mbappe, que terminó lesionado y abandonará la concentración del combinado galo.

"El hecho de volver y como seleccionador.. Es algo tan especial. Disfruté del momento. Quiero felicitar a los jugadores", apuntó el nuevo técnico de Francia que inicia una nueva era.

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"He sentido tanta emoción.... Es un primer partido con triunfo", dijo en rueda de prensa Zidane que volvía a los banquillos después de cinco años. "Jugamos el partido que necesitábamos. No dejamos que nuestro oponente jugara".

Zidane destacó el trabajo, y la presión del equipo. "Y cuando recuperamos el balón, hicimos lo que era necesario", indicó. "He visto muchas cosas interesantes a pesar del poco tiempo para entrenar, solo tres sesiones y media. Estoy feliz con lo que hicieron", dijo.

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El nuevo seleccionador elogió a sus futbolistas. Todos estaban a punto y preparados. "Incluso los suplentes. Estoy muy satisfecho con ellos", y elogió el papel del jugador del Manchester City Rayan Cherki. "Estuvo muy bien. Sabemos de lo que es capaz".

Zidane, además, lamentó la lesión de Kylian Mbappe, el autor del primera gol de la nueva era de francia. El seleccionador reconoció que "pinta mal" y que el jugador "volverá a Madrid".

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"No, no va bien. Mbappe no está bien", dijo al final del partido ante Turquía en la gran preocupación de la selección bleu y que empañó la primera victoria de Francia con Zidane en el banquillo.

"Hubo hipertensión en la rodilla a causa del disparo", añadió Zidane. "Creo que regresará a Madrid." "No correremos ningún riesgo", dijo Zidane.

La lesión de Mbappe es la gran preocupación de Francia. El autor del primer gol de la era Zidane se lesionó solo, en el minuto 59, tras marcar el único tanto del partido. Se tocó la rodilla izquierda con gestos de dolor. Después, intentó volver al campo tras ser atendido pero momentos después se tiró al suelo, se tapó la cara e hizo gestos de que se había roto. EFE

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