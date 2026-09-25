Unai Sordo pide trasladar a la península a los migrantes de Ceuta hasta resolver sus casos

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Burgos, 25 sep (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha considerado necesario que se traslade a parte de los migrantes que están en Ceuta, en primer lugar a los niños, a comunidades autónomas de la península hasta que se resuelvan sus expedientes y ha asegurado que no entiende como el presidente de la ciudad autónoma no reclama esos traslados.

"Es necesario que sean trasladados hasta que se resuelvan cuanto antes los expedientes, que pueden acabar en asilo en algunos casos o en la devolución a Marruecos, y, sobre todo, el cuidado de los niños", ha explicado.

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En declaraciones a los periodistas antes de participar en la celebración del 50 Aniversario de una asamblea de CCOO con 10.000 trabajadores, Sordo ha insistido en que es "muy fácil" decir que somos solidarios con Ceuta y permitir que diez o doce mil personas migrantes tengan que estar hacinadas en una ciudad de 19 kilómetros cuadrados y 80.000 habitantes.

En su opinión, lo que ha ocurrido en Ceuta no es sólo un problema migratorio que ha derivado en un problema humanitario, sino también un problema geopolítico, un intento de desestabilizar a Europa que se ha tolerado desde el gobierno de Marruecos.

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"Europa ha externalizado el control de fronteras y eso genera una vulnerabilidad enorme frente a un país como Marruecos, aliado de Estados Unidos e Israel", ha afirmado el secretario general de CCOO, que ha reconocido que esto supone un problema serio, pero no como España, sino como Unión Europea.

Por eso, ha estimado necesario resolver los expedientes de los migrantes, garantizar el cuidado de los niños, cumplir toda la normativa y garantizar los derechos humanos y la seguridad de todos los que están allí.

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Para Sordo, en España y en Europa no hay que responder a la pregunta de inmigración sí o inmigración no, sino a la de cómo debe ser esa migración, porque desde los años 80 hay un problema de falta de natalidad y si dejan de llegar inmigrantes "España se para".

No obstante ha insistido en que esos flujos deben ser seguros para personas migrantes, con derechos y obligaciones. EFE

psb/tlg/mcm