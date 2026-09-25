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Tuchel: "Es muy difícil crear ocasiones a España, pero tenemos un plan"

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Londres, 25 sep (EFE).- El alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, subrayó que hay que "admirar" la forma de defender de España, a la que le crean muy pocas ocasiones, pero a la que esperan poner en aprietos con "un plan" previsto en el duelo de la Liga de Naciones de este sábado en Wembley.

El técnico alemán atendió a los medios de comunicación este viernes en el centro de entrenamiento del Tottenham Hotspur antes del que será su primer partido tras el Mundial, en el que su imagen quedó muy tocada tras la derrota contra Argentina en semifinales.

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En la conferencia, Tuchel habló sobre el estilo de España y las diferencias con el de Inglaterra.

"Así juegan ellos. Confían mucho en su estilo de juego. Así entrenan y es parte de su ADN. Pero ahora mismo, si analizas a España y sus últimos partidos, lo que admiras es cómo defienden. Han añadido esto a su juego", respondió el alemán, haciendo hincapié en que los de Luis de la Fuente solo encajaron un gol en todo el Mundial.

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"Es un trabajo colectivo y son unos maestros a la hora de empujarte y de hacerse más anchos cuando inician la presión".

Además, Tuchel valoró el trabajo de los porteros españoles y de cómo casi ni reciben ocasiones. "Es muy difícil para todos los equipos crearles ocasiones. Nosotros tenemos un plan y unas ideas y queremos probarlo. Queremos ser la excepción de la norma".

Sobre la posición del lateral derecho, donde Trent Alexander-Arnold ha vuelto a ser convocado, Tuchel dijo que ahora mismo está entre él y Jarrel Quansah.

"Esa es la competición por el momento y Trent está en la pelea. Hemos entrenado muy bien y él es parte importante de ello. Va a tener su oportunidad". EFE

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