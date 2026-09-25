Sumar, IU, Más Madrid y comunes barajan 'Frente Amplio' como nueva marca electoral

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Madrid, 25 sep (EFE).- Los partidos que integran Sumar -Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes- barajan el nombre de 'Frente Amplio' como nueva marca para concurrir juntos a las próximas elecciones generales, aunque esa decisión, como la de quién será su cabeza de lista, todavía no está cerrada, han informado a EFE varias fuentes del grupo.

Frente Amplio es, por ahora, la opción preferida, un nombre en el que caben todas las marcas del espacio y que las representa a todas, apuntan las fuentes consultadas.

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Subrayan, sin embargo, que la elección del nombre, avanzado por "El Salto", no está aún cerrada y recuerdan que los miembros de Sumar definirán en pocas semanas tanto su estrategia electoral como sus candidatos.

'Frente Amplio' son dos palabras habituales en el discurso del espacio a la izquierda del PSOE.

El pasado fin de semana IU lanzó su proceso de primarias para elegir candidato, a la espera de un consenso en Sumar, y su líder, Antonio Maíllo, subrayó la necesidad de configurar un "frente amplio de izquierda" para frenar a la extrema derecha y a la derecha y construir una alternativa y un proyecto de país.

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Es un nombre reconocido también en la izquierda latinoamericana, ya que es la denominación de la coalición con la que José Mújica llegó a la presidencia del gobierno de Uruguay y del espacio liderado por Gabriel Boric en su camino hacia la presidencia chilena.

Junto al nombre, la principal incógnita sigue siendo quién será su cabeza de lista, tras apartarse la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Preguntado este viernes una de las figuras que aparece en muchas de las quinielas, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado que él estará en la "pelea", pero ha rechazado "jugar a los descartes" y ha señalado que el papel que desempeñará cada ministro y los demás miembros de la formación será comunicado en las "próximas semanas".

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Junto a Urtasun, en esas quinielas aparecen nombres como el de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, de Comuns, mientras que otros se descartan ellos mismos, como Maíllo o el ministro de Derechos Sociales, Pablo Busdinduy.

Sumar ha rechazado las primarias abiertas que ha propuesto Podemos, a las que se presentará como candidata Irene Montero. EFE