Sainz, sancionado con cinco puestos, sale el 14; Colapinto avanza al noveno en parrilla

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Redacción deportes, 25 sep (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), que había acabado noveno la calificación, ha sido sancionado con la pérdida de cinco puestos en parrilla y saldrá decimocuarto este sábado en el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Baku.

Sainz, de 32 años, que había logrado el primer pase a la tercera ronda (Q3) de la cronometrada principal para su equipo en lo que va de temporada, fue sancionado por infringir la normativa de pilotaje durante el ondeo de las banderas amarillas. La penalización del madrileño implica que el argentino Franco Colapinto (Alpine), que había acabado décimo la cronometrada principal, avance un puesto y salga noveno este sábado en la capital azerbaiyana. EFE

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