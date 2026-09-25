Ponsarnau: "Creemos en lo que tenemos entre manos"

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Bilbao, 25 sep (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, cree que su equipo llega "bastante bien" al inicio de la Liga Endesa, que le enfrentará mañana sábado en Miribilla al Kids&Us Manresa, y considera que la plantilla, que mantiene a siete de sus trece jugadores, "tiene talento y ha crecido conceptualmente".

"Creemos en lo que tenemos entre manos y creemos que esto nos va a llevar lo más lejos posible. Y, sobre todo, creemos que nuestra gente va a estar ilusionada con nosotros", subrayó el técnico de los 'hombres de negro' en la rueda de prensa previa al partido que abrirá oficialmente la competición.

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Ponsarnau espera aprovechar "la línea táctica y conceptual" de la pasada campaña porque les dio "competitividad", si bien quiere evitar a toda costa que esa teórica ventaja se convierta en "relajación por las expectativas y la continuidad de un equipo que tuvo muy buenos resultados" el curso anterior.

"Tenemos que ir a tope, como un equipo que afronta una nueva liga con la máxima ilusión y entender los partidos a 40 minutos o más, dando la importancia que se merece a cada posesión", recalcó el técnico catalán.

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Ponsarnau, acerca de su primer rival, cree que el Manresa "es un equipo un poquito diferente a lo que es el estándar de la liga", con un técnico, Diego Ocampo, que "trabaja mucho el tema de las sorpresas y de cosas que puedan castigar nuestra defensa".

"Pero, sobre todo, estamos pensando en nosotros. Somos un equipo aún en crecimiento que tiene que consolidar cosas. La pretemporada nos ha dado una buena información sobre lo que tenemos que seguir mejorando y estamos en ello", incidió.

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"El objetivo es que nuestro público esté orgulloso de nosotros, ese es el principal valor. Ellos sabrán valorar, a nivel competitivo, hasta dónde hemos llegado si hemos dado el cien por cien dentro de la pista. Ya veremos dónde va a ser por nuestro nivel y el de nuestros rivales, porque también cuentan", añadió Ponsarnau.

El de Tárrega, por último, consideró que, a nivel general, "probablemente" el Real Madrid pueda partir como favorito al título, a la espera del nivel que ofrezcan el campeón, Valencia Basket, o un Barcelona con "una propuesta superfísica", además de equipos como Unicaja o Tenerife.

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"Hay un componente que cada año es un poquito más especial, que es cómo afecta la Euroliga a los equipos que la juegan. Y cada año más equipos de ACB jugamos en Europa y hay que ver cómo afecta y condiciona. Tener una identidad competitiva que te permita ser sólido durante toda la competición va a permitir que haya más equipos que aspiren a más cosas", reflexionó. EFE

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