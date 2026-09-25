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Muere un joven migrante en un asentamiento ilegal cerca de la playa del Trampolín de Ceuta

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Ceuta, 25 sep (EFE).- Un joven migrante, de nacionalidad marroquí, ha fallecido a primeras horas de la tarde de este viernes en un asentamiento ilegal en la antigua Fábrica del Guano de Ceuta, cerca de la playa del Trampolín, por causas que no han sido determinadas.

Los servicios sanitarios del 061 acudieron a la zona alertados por varios migrantes, que indicaron que un compañero se encontraba en una situación de extrema gravedad aunque sin precisar más datos, según han informado a EFE fuentes policiales y sanitarias.

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El joven estaba tendido en el suelo en las inmediaciones de unas duchas que el Gobierno ha instalado en los alrededores de la playa del Trampolín, donde permanecen viviendo unos 3.000 migrantes marroquíes.

Los efectivos sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar sin poder recuperar las constantes vitales del joven migrante.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento, sin que se hayan avanzado datos sobre las circunstancias que han provocado la muerte.

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Los primeros indicios apuntan a que el fallecimiento ha sido accidental o por causas naturales, aunque deberá ser la autopsia la que lo determine. EFE

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