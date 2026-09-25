Muchova supera a Bouzas y obliga a España a remontar ante Chequia

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Pekín, 25 sep (EFE).- Karolina Muchova, número ocho del mundo, derrotó este viernes a Jéssica Bouzas (93) por 7-5 y 6-4, en un partido de una hora y 40 minutos, y adelantó a Chequia en la semifinal de la Copa Billie Jean King.

Sobre la pista dura cubierta del Shenzhen Bay Sports Centre Arena, en China, la checa impuso su condición de favorita en su primer partido de estas Finales y dejó a España sin margen de error en su intento de regresar a una final de la competición por primera vez desde 2008.

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Cristina Bucsa (35) necesitará vencer en el segundo individual a Linda Noskova, número seis del mundo y campeona de Wimbledon, para igualar la eliminatoria y llevarla al dobles decisivo. EFE