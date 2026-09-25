Mbappe se retira lesionado

Guardar

Redacción deportes, 25 sep (EFE).- El delantero Kylian Mbappe se retiró lesionado, a la hora de partido, dolorido en la rodilla izquierda, tras marcar el primer gol en el encuentro que Francia disputa este viernes a domicilio ante Turquía, de la primera jornada de la Liga de Naciones.

El futbolista del Real Madrid recibió un pase de Michael Olise al cuarto de hora de la segunda parte y firmó un disparo que superó a Ugurcan Cakir. Pero en cuanto ejecutó la acción que realizó en solitario, sin rival por medio, empezó a cojear y se retiró del terreno de juego.

PUBLICIDAD

Mbappe intentó regresar al partido, pero momentos después se tiró al césped con síntomas de dolor y la cara cubierta con las manos, y tuvo que ser sustituido por Desire Doue. EFE