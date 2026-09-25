Maíllo asegura que IU va a "promover" a sus "candidatos" para el "gran espacio de unidad popular" de la izquierda

20/09/2026 El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo POLITICA IZQUIERDA UNIDA

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El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha asegurado que su formación va a mover ficha y "promover" a "gente" del partido para encabezar el espacio de izquierdas que pretenden articular para las próximas elecciones generales.

"Hay gente que vamos a promover en unas primarias que vamos a desarrollar, con un calendario en el que volcaremos nuestros candidatos a este gran espacio de unidad popular que queremos hacer", ha aseverado este viernes en una entrevista en 24h de Radio Nacional, recogida por Europa Press.

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En este sentido, ha calificado como una "buena noticia" que haya personas abiertas a postularse para liderar un espacio que "dé la cara al fascismo" y que "no asuma ni se resigne a que los conservadores y el bloque reaccionario" tenga que "ocupar su pica en España" como lo ha hecho "en muchos países europeos".

Una valoración que llega después de que Ada Colau haya dado un paso al frente este viernes para encabezar este espacio, según ha adelantado 'Público'. Y ha insistido en intentar conseguir un candidato de "consenso" y, si no, celebrar una "primarias".

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También ha pedido "normalizar" que haya dirigentes como el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que se descarten de la ecuación de posibles candidatos porque "hay gente que considera que ha cubierto un ciclo" mientras otros dicen "si es necesario, quiero dar un paso para construir este bloque de izquierdas".

Sin embargo, ha llamado a no empezar "la casa por el tejado sino por la base", y priorizar el explicar "a la gente" el "por qué" y el "para qué" pretenden formar un nuevo espacio unido, con "horizontalidad" y "respeto entre las formaciones".

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Maíllo ha instado a edificar un espacio que articule "políticas más audaces" de las que se han hecho "hasta ahora" y ejecutar "reformas estructurales" que conformen "el país" que "el Partido Socialista no es capaz de hacer si sigue teniendo una cierta hegemonía en el espacio progresista".