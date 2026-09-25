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Maíllo afirma que ahora hay partidos pensando en el "coste electoral" de rechazar el decreto sobre vivienda

16/09/2026 El portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maillo, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 16 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos parlamentarios, se dan cita en la sala de prensa para atender a los medios de comunicación de forma periódica. POLITICA Joaquín Corchero - Europa Press
16/09/2026 El portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maillo, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 16 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos parlamentarios, se dan cita en la sala de prensa para atender a los medios de comunicación de forma periódica. POLITICA Joaquín Corchero - Europa Press
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El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha afirmado que las movilizaciones por el desahucio de Maricarmen suponen que haya partidos "pensando" en el "coste electoral" que "les puede suponer" votar ahora en contra del decreto sobre vivienda que el Gobierno pretende aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes.

Maíllo ha situado el lanzamiento de la anciana de 87 años en Madrid este miércoles como un "punto de inflexión social" que está "obligando" a quienes "tumbaron en otras ocasiones el decreto ley" a "saber que va a tener un coste", según ha afirmado este viernes en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

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En este sentido, ha asegurado que se trata del "arma más poderosa" que tiene el Ejecutivo ahora mismo porque "incluso los votantes del Partido Popular o de Vox" están "de acuerdo en regular" y "poner topes a los precios de alquiler" así como de "imponer un orden dentro de la vivienda" que les permita "adquirir una" o "alquilar a precios asequibles".

Por eso ha pedido un "decreto de ley ajustado" y que "no menoscabe los derechos" para que "personas como Maricarmen" --a la que ha situado como un "símbolo moral"-- no tengan que "irse de su casa".

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Asimismo, ha afirmado que el Ministerio de Vivienda "no puede estar negociando y pidiendo sensibilidad a un fondo buitre" sino que debe "regular normas que no tengan que negociarse con la buena o la mala voluntad de un fondo buitre".

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