Lula prohíbe las apuestas deportivas, principal patrocinador del fútbol brasileño

São Paulo, 25 sep (EFE).- El Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este viernes la prohibición en el país de las casas de apuestas deportivas, principales patrocinadores del fútbol. EFE
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