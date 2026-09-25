Laura Fuertes pierde ante Akbas y hace historia con la plata continental

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Redacción deportes, 25 sep (EFE).- La asturiana Laura Fuertes, en menos de 51 kilos, conquistó la medalla de plata en los Campeonatos de Europa de Sofía, la primera presea para el boxeo femenino español en esta competición, después de perder por decisión unánime ante la turca Hatice Akbas, subcampeona olímpica en París 2024 en 54 kilos.

Fuertes comenzó la final con un excelente primer asalto, en el que llevó la iniciativa, buscó los golpes rectos y trató de imponer su ritmo ante una Akbas que respondió con una gran técnica y continuos desplazamientos laterales. El parcial resultó igualado, aunque tres de los jueces se decantaron por la boxeadora otomana.

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La clave de la pelea estuvo en el segundo asalto. Akbas encontró mejores distancias y conectó varios golpes, especialmente con su rápida y precisa izquierda recta, que le permitieron sumar puntos importantes a ojos de los jueces. Fuertes aumentó su presión y atacó con mayor insistencia, pero la turca se mostró efectiva para ampliar su ventaja y dejar a la española obligada a buscar una acción decisiva en el tercer y último asalto.

La asturiana, de 27 años, salió entonces con la necesidad de cambiar el desenlace del combate y buscó con mayor intensidad los intercambios, pero Akbas supo gestionar la ventaja adquirida en los dos primeros asaltos. Pese al esfuerzo de Fuertes y a un buen tercer parcial, la española no pudo darle la vuelta a la contienda y los jueces otorgaron el triunfo por unanimidad a la turca.

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Akbas, campeona mundial del peso gallo en 2022 y plata olímpica en París, compite ahora en la categoría de meno de 51 kilos, después de hacerlo en 54 en la cita olímpica.

Fuertes accedió directamente a cuartos de final, en los que derrotó a la irlandesa Daina Moorehouse por 4-1, antes de imponerse en semifinales a la alemana Maxi Klötzer por 3-2. La plata supone otro hito en la trayectoria de una púgil que vuelve a hacer historia para el boxeo femenino español. EFE

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jmd/ism