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La Policía Nacional inicia controles en Málaga contra el crimen organizado tras tiroteos

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Málaga, 25 sep (EFE).- La Policía Nacional ha iniciado controles en distintos puntos de la ciudad de Málaga para combatir el crimen organizado y la delincuencia común tras los últimos tiroteos, tres en una semana en la provincia.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha subrayado este viernes que el Plan Costa del Sol conlleva un incremento del número de agentes de Policía Nacional que prestarán servicio habitual en la ciudad y traerá consigo más controles de vehículos y personas.

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Los policías se desplegarán por lugares donde se produzcan aglomeraciones de personas, especialmente en zonas comerciales y de ocio, sin olvidar, además, los filtros que la Policía realizará en áreas residenciales de Málaga capital.

En el dispositivo habrá efectivos adscritos a la Unidad de Intervención Policial y la Unidad de Prevención y Reacción en distintas dependencias policiales de Andalucía oriental, además de guías caninos y medios aéreos, que reforzarán los servicios que presta la Brigada Local de Seguridad Ciudadana.

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El subdelegado ha recalcado el compromiso del Gobierno en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico a través de este Plan Costa del Sol, al que se une el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar y una apuesta por reforzar las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que ha supuesto desde 2018 el incremento en mil efectivos de la Policía Nacional en la provincia.

Salas ha subrayado que con el Plan Costa del Sol va haber una mayor presencia policial uniformada en la vía pública en la ciudad.

Así, se incrementarán los controles a vehículos y personas, con dispositivos aleatorios en horarios y emplazamientos alternativos -para aumentar el factor sorpresa-, y se desplegarán las unidades por lugares donde se produzcan aglomeraciones de personas, especialmente en zonas comerciales y de ocio, sin olvidar, además, los filtros que la Policía llevará a cabo en urbanizaciones residenciales.

El plan incluye dispositivos operativos específicos, diseñados para minimizar la proliferación de las infracciones penales en la época del año de mayor asistencia de turistas a la localidad, con un objetivo principal: reducir el impacto de la delincuencia común y la criminalidad organizada.

Se pretende detectar e impedir los movimientos de quienes integran tales entramados, incautar efectos como armas y sustancias estupefacientes, y controlar las zonas consideradas más sensibles como zonas de ocio y urbanizaciones residenciales. EFE

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