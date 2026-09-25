La Bolsa española sube un 0,65 % por el acercamiento en Oriente Medio y la caída del crudo

Guardar

Madrid, 25 sep (EFE).- La Bolsa española ha subido un 0,65 % este viernes y ha recuperado los 19.700 puntos, animada por la reducción de las tensiones en Oriente Medio, tras la disposición de Irán de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, lo que ha mermado la escalada en el precio del petróleo.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha sumado 126,7 puntos, ese 0,65 % y ha terminado de negociar en los 19.700,1 puntos. En lo que va de año avanza el 13,82 %.

PUBLICIDAD

El selectivo español ha vivido una jornada de avances y ha interrumpido una racha de dos sesiones consecutivas de retrocesos, animado por el relajo en el precio del petróleo y el buen tono con el que cotizaba Wall Street y pese a que el rendimiento de la deuda soberana continúa al alza, aunque con menor intensidad que en sesiones previas.

El petróleo brent de referencia en Europa bajaba el 0,4 % al cierre de las Bolsas europeas y se cotizaba en 106,22 dólares por barril, mientras que el crudo intermedio de Texas (WTI), referente en EE.UU., perdía el 0,7 % y el barril descendía de los 94 dólares. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)