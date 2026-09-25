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Juana Amaya y Aurora Vargas, altura de maestras para llegar a lo más hondo

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Sevilla, 25 sep (EFE).- "Hazme con los ojos señas" ha sido el título con el que la bailaora Juana Amaya y la cantaora Aurora Vargas han concurrido esta noche, en el Teatro Lope de Vega, dentro de la Bienal de Flamenco de Sevilla, para llegar a lo más hondo del arte flamenco desde la altura de dos auténticas maestras.

El espectáculo pudo parecer un programa doble, la primera parte para la bailaora y la segunda para la cantaora, sin que ambas coincidieran juntas en el escenario, pero "Hazme con los ojos señas" ha tenido en común muchas cosas, la veteranía, la fuerza, el carácter, la verdad y el temperamento de dos auténticas artistas flamencas, pertenecientes al ámbito del flamenco más profundo.

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Una de ellas, Aurora Vargas, ha puesto el rostro del flamenco y de la misma Bienal en el cartel oficial de esta XXIV edición, en una fotografía del fotoperiodista doblemente galardonado con el Pulitzer Emilio Morenatti, quien esta noche seguía buscando los perfiles de las maestras apuntando su objetivo desde un palco del teatro.

El piano de Dorantes ha sido lo primero en escucharse esta noche, incluso antes de que subiera el telón, en el Lope de Vega ya que, pese a no figurar en la ficha técnica del espectáculo, ha acompañado a Juana Amaya durante casi toda su actuación, para sorpresa de los asistentes.

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Juana Amaya, a la que el público ha jaleado con los gritos de "gitana, flamenca", ha hecho gala de su elegancia primaria y salvaje, y ha perdido la flor de su moño en dos ocasiones, las mismas en las que los focos del teatro han iluminado las gotas de sudor que, en forma de abanico, desprendía su rostro.

La bailaora ha interpretado con su paso firme y arrebatador, con una sucesión de taconeos magistrales -uno de los cuales ha llegado a hacer sentada en una silla de palo y enea-, seguriyas, taranta, verdiales, soleá y unas bulerías en homenaje a Diego del Gastor, acompañada de las guitarras de Paquito del Gastor y David Caro, la percusión de Paco Vega y por las voces y las palmas de Enrique El Extremeño, El Galli y El Kini.

Como otra potencia de la naturaleza se ha desenvuelto en el escenario Aurora Vargas, que ha cantado sentada y de pie martinetes, seguiriyas, alegrías, tientos y, como bis ante la insistencia del público, unas bulerías, desmintiendo que el flamenco carezca de filosofía al entonar letras como "No te metas en quereres, que se pasan muchas fatigas".

El quejío de Aurora Vargas viene de su propia tradición familiar, caracterizado por el desgarro, el pellizco y todos esos calificativos que quedan descartados como lugares comunes en cuanto se la escucha cantar, lo que hoy ha hecho con auténtica pasión, acompañada por las guitarras de Pedro Sierra y Raúl Fernández "El Perla" y las palmas y los jaleos de Javi Peña, Diego Montoya, José Peña y Manuel Valencia.

Antes de despedirse por bulerías, Aurora Vargas ha calificado el Teatro Lope de Vega, testigo de tantos éxitos suyos, de "monumento nacional", ha enviado un saludo a su amigo Curro Romero, y ha asegurado que a este escenario de Sevilla "sale una asustada" porque "de Sevilla al cielo; y, sin molestar a nadie, aquí hay que salir por la Puerta del Príncipe". EFE

(Vídeo) (Foto)

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