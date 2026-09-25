José Juan Romero: "Tenemos que sumar los tres puntos por necesidad"

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Ceuta, 25 sep (EFE).- El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, espera que su equipo pueda lograr mañana la primera victoria liguera ante la Real Sociedad B debido a la necesidad del conjunto ceutí de ampliar su casillero de puntos al tener únicamente uno, logrado el pasado domingo ante el Real Valladolid.

En la rueda de prensa previa al partido de mañana, el técnico ceutí ha vaticinado que se enfrentan dos equipos que van "a intentar jugar al fútbol y se verá un bonito partido donde el Ceuta jugará con sus bazas para que ellos no estén a gusto, que no sea su día, no quieran ni asistir y hacerles ver que están en el Murube: que tenemos más necesidad que ellos de sumar los tres puntos", dijo.

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Sobre la diferencia de edad entre la media de ambos equipos "no influye porque la edad y la experiencia no van de la mano, al final el fútbol es superar al contrario, ser mejor que ellos y si nos medimos en talento es complicado".

"La Real Sociedad B será un extraordinario equipo porque prácticamente han mantenido el mismo conjunto de la pasada temporada. El año pasado sobrevivió muy bien en Segunda y, por ello, este año me atrevo a decir que estará en la zona alta. Son jugadores de extraordinario nivel y no sé si vendrán los que están con el primer equipo pero, en cualquier caso, da igual porque nosotros evidentemente miramos al contrario y veo los partidos, pero no estamos para mirar a rivales ni jugadores sino a mirarnos nosotros, nuestro escudo y decirnos que somos muy buenos", ha afirmado.

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José Juan Romero ha advertido que la dinámica del equipo sigue siendo la misma en los entrenamientos porque "es imposible entrenar con más ilusión de la que tenemos desde el primer día porque si no tienes ilusión en esta categoría y en el día a día es mejor irnos todos".

Por ello, ha apuntado que "la ilusión es la misma y el equipo no trabaja en función de si el resultado es adverso o no: si en el fútbol tú dependes del resultado para trabajar una semana estás muerto porque debes saber que vas a perder y tienes que ganar, aunque es verdad que el punto con el Valladolid no vale casi nada a nivel de clasificación pero sí puede ser un punto de inflexión al que agarrarnos", comentó. EFE

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