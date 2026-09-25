Investigado un vecino de As Neves (Pontevedra) como autor de cuatro incendios forestales

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Vigo, 25 sep (EFE).- Agentes de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) de la Xunta de Galicia y del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) han puesto en conocimiento de la autoridad judicial la investigación de una persona, vecina del municipio de As Neves (Pontevedra), como presunta autora de numerosos incendios forestales provocados de manera intencionada.

Las investigaciones, según ha informado este viernes la Xunta en un comunicado, se iniciaron el pasado 21 de mayo tras producirse un incendio forestal en la zona, y continuaron después de un segundo incendio registrado el 22 de junio.

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Tras estos dos fuegos, dado el alto potencial de propagación de la superficie forestal afectada y el elevado riesgo para los vecinos del lugar de Altamira, los agentes ambientales de la UIFO establecieron un operativo de vigilancia con medios humanos, auxiliados por medios tecnológicos.

Así, el 17 de julio y el 4 de septiembre, este dispositivo de vigilancia registró dos nuevos incendios en los que se pudieron obtener pruebas sobre la autoría de la persona investigada por estos hechos.

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También han colaborado los agentes ambientales del Distrito Forestal XVII y los bomberos forestales, que participaron activamente a lo largo de toda la investigación.

Esta actuación, señala la Xunta, cobra especial relevancia en un ámbito territorial con una elevada actividad incendiaria, en el que las condiciones especiales del terreno y climáticas favorecen propagaciones del fuego especialmente virulentas y rápidas. EFE

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