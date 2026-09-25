Interceptados 83 migrantes llegados este viernes en cinco pateras a Baleares

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(Actualiza la NA5355 con una nueva patera a Mallorca con 9 personas a bordo)

Palma, 25 sep (EFE).- Un total de 83 migrantes magrebíes han sido interceptados a lo largo de este viernes tras conseguir llegar a bordo de cinco pateras a las costas de Baleares: dos a Formentera, dos a Mallorca y una a la isla de Cabrera.

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Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, la primera patera ha sido localizada por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo a las 4:45 horas con 18 migrantes a bordo, a seis millas al sur de Formentera.

La segunda embarcación ha sido interceptada a las 06:09 horas, cuando el instituto armado ha avistado a un grupo, en tierra, de 21 personas en la zona de Pilar de la Mola de la pitiusa menor.

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Casi dos horas después, a las 08:01 horas, la Benemérita ha interceptado a otro grupo de 24 migrantes en tierra, en la isla de Cabrera.

La cuarta patera de la jornada ha sido avistada a las 10:20 horas, cuando Salvamento Marítimo y la Sección Fiscal Frontera del Puerto de Palma han intervenido en el rescate de una embarcación con 11 personas a bordo a 50 millas al sur de Mallorca.

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A las 19:00 horas, la Guardia Civil ha localizado en la línea de costa en Cala Sa Nau, en Felanitx (Mallorca) a 9 migrantes llegados en patera.

En lo que va de año han llegado al archipiélago 343 pateras con 6.292 inmigrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

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En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE