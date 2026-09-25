Independiente del Valle se clasifica a las semifinales de la Copa Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 24 sep (EFE).- Independiente del Valle venció este jueves por 0-2 a Gualaceo y se clasificó a las semifinales de la Copa Ecuador, el otro torneo profesional del fútbol ecuatoriano.

Djorkaeff Reasco abrió el marcador en el minuto 30 y el argentino Matías Perelló sentenció el encuentro en el minuto 70.

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El equipo dirigido por el uruguayo Joaquín Papa se enfrentará en las semifinales con Delfín.

La otra serie pondrá frente a frente al actual campeón del torneo, Universidad Católica, con Liga de Quito.

El campeón de la Copa Ecuador de este año accederá a la primera fase previa de la Copa Libertadores de 2027. EFE