Hoy será noticia. Sábado, 26 de septiembre

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Nueva manifestación en Madrid en apoyo a Ceuta

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Madrid (EFE).- Dirigentes del Partido Popular y Vox participan este sábado en una manifestación que recorrerá las calles de Madrid para expresar su apoyo a Ceuta y reclamar la convocatoria de elecciones generales.

Este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha acogido en el recurso de acogida humanitaria de La Hípica en Ceuta a 63 mujeres migrantes, algunas de ellas con hijos menores a cargo, que estaban viviendo en asentamientos informales a las puertas del recinto.

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CRISIS VIVIENDA

El desahucio de Maricarmen motiva una nueva protesta mientras el Gobierno trabaja en un decreto de vivienda

Madrid (EFE).- Las movilizaciones de apoyo a Maricarmen, la anciana desahuciada el pasado miércoles en el distrito de Retiro, continúan este sábado con una manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid en la que pretende "señalar a los responsables" del desahucio de esta mujer de 87 años de la vivienda en que residía desde hace 70 años.

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El Ministerio de Vivienda ha reconocido que están trabajando para que este próximo martes vaya al Consejo de Ministros el decreto de vivienda que aspiraba a aprobar en julio, mientras aumenta la presión de su socio Sumar para que no se dilate más y crece la protesta en la calle tras el desahucio de Maricarmen.

PARTIDOS PSOE

El PSOE elige a los candidatos de 14 ayuntamientos con varias federaciones enfrentadas

Madrid (EFE).- El PSOE vota este sábado a sus candidatos a la alcaldía de catorce ciudades en las elecciones municipales que se celebrarán en mayo de 2027, junto a las autonómicas, con varias federaciones enfrentadas por discordancias en el proceso de primarias.

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En concreto se elegirán los candidatos de los ayuntamientos andaluces de Almería, Roquetas de Mar, Córdoba, Baza, Motril, Jaén, Linares, Fuengirola y Vélez-Málaga; el de Gijón; Benicàssim (Castellón); Badajoz; y los madrileños de Boadilla del Monte y Colmenar Viejo. Se trata de la primera votación de la segunda tanda del proceso de primarias, en la que ya se han proclamado 145 candidatos sin necesidad de que la militancia tomara la palabra al haber solo un candidato con los avales necesarios.

EL TIEMPO

Continúa la estabilidad generalizada y la ausencia de precipitaciones

Madrid (EFE).- La estabilidad generalizada de los últimos días continuará este sábado en España en una jornada marcada también por la ausencia mayoritaria de precipitaciones así como por las elevadas temperaturas en los valles del Guadiana, Tajo y Guadalquivir, y en el sur de Gran Canaria.

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De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología la situación anticiclónica reciente provocará cielos poco nubosos en buena parte del territorio, aunque en el Cantábrico y Galicia se darán brumas matinales, intervalos de nubes medias por la tarde y nubes de retención en las montañas y, a últimas horas, el acercamiento de un frente podría dejar algún chubasco disperso.

EFE

fp