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Galicia se presenta ‘En el mejor momento’ turístico a las puertas del Xacobeo 2027

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Madrid, 25 sep (EFE).- A poco menos de 100 días del comienzo del Xacobeo 2027, Galicia ha presentado este viernes su nueva campaña turística para el próximo año, bajo el lema ‘En el mejor momento’, con el Año Santo como principal protagonista de gran parte de las acciones programadas en este ámbito.

En el acto inaugural, celebrado en Madrid, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha asegurado que el Xacobeo 2027 es una referencia tanto nacional como internacional, y en el que esperan poder mostrarse al mundo tal y como desean: “una Galicia abierta, esa Galicia ‘calidade’, con los brazos abiertos”.

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El presidente ha asegurado que Galicia ha cambiado mucho en las últimas décadas y ha subrayado, en la línea del lema de la campaña, que la región se encuentra “en su mejor momento” y, por eso, ha asegurado que esperan la llegada de numerosos visitantes.

Rueda ha pedido a los asistentes que estén “muy atentos” a la programación turística de Galicia y se ha mostrado satisfecho con el inicio de los actos oficiales del Xacobeo 2027, después de que el pasado martes se pusiera en marcha un cronómetro en la Oficina de Acogida al Peregrino en Santiago de Compostela con la cuenta atrás para la celebración del Año Santo, declarado como tal por la Iglesia católica por coincidir en domingo el 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol.

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El comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, ha recordado que en lo que va de año han llegado hasta la capital gallega 454.000 peregrinos -aquellos que recogen la credencial-, por lo que ha asegurado que el Camino de Santiago es una actividad que sigue generando “muchas expectativas”.

Durante el evento celebrado en Madrid, los responsables de la campaña han explicado que la idea nace de hacerse una pregunta, ¿por qué viajamos?, y han tratado de responder a esa cuestión mostrando que Galicia es “una tierra propicia” para conocerse a uno mismo, ya que, para ellos, Galicia ofrece actividades para diferentes públicos con un turismo de naturaleza, religioso, de festivales, deportivo, etc.

Además, en un breve diálogo la escritora Elsa Punset, las actrices Marta Hazas y Beatriz Arjona, y el medallista olímpico Saúl Craviotto han contado su relación con Galicia, un lugar del que han confesado sentirse enamorados y, de alguna manera u otra, ha influido en sus vidas.

Por ejemplo, para Punset, Galicia es “casi una terapia”, mientras que para Craviotto ha formado parte de sus logros en el piragüismo, dado que en la mayoría de sus medallas ha estado acompañado de deportistas gallegos.

Por último, la banda sonora de la campaña ha sido interpretada por el dúo Besmaya y el cantante Íñigo Quintero, quien también ha ofrecido, junto al grupo de folclore Baiuca, un concierto gratuito en la Puerta del Sol de Madrid. EFE

(foto)(vídeo)

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