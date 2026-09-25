Escribá apuesta por un mayor filtro defensivo y mayor agresividad ante el Córdoba

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Valladolid, 25 sep (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, Fran Escribá, lamentó este viernes el empate ante Ceuta en el último minuto de partido, que achacó a "cosas que pasan en el fútbol", y ante el próximo partido frente al Córdoba apostó por un mayor filtro defensivo y mayor agresividad.

El técnico reconoció que al final del partido contra el Ceuta del pasado domingo el equipo "estaba fastidiado", pero la lectura que se ha hecho es que "en el fútbol, esto pasa, y cuando es en contra, fastidia, porque fueron dos puntos menos", pero intentó convertir el nivel anímico de ese 1-1, "en que es un empate".

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"Merecimos ganar, por juego y por nivel de entrega, porque estos chicos siempre van a tope, pero marcó un central fuera de posición a última hora y hay que analizarlo como parte del fútbol y encauzarlo desde el lado positivo", precisó.

Tiene claro que no pueden cometer el mismo error ante el próximo rival, un Córdoba que "no ha empezado bien y que suele tener malas rachas, pero Iván Ania es uno de los mejores entrenadores que hay, conoce a sus jugadores y se van a enganchar".

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E insistió en el hecho de que "tienen un bloque consolidado, que lleva ya tiempo junto, con jugadores desequilibrantes como Carracedo, y con la profundidad por la banda de Bri o Kevin Medina".

"Es un conjunto que sabe a qué juega y que lo hace bien, con una presión alta para tener el balón, pero no queremos que nos meta en nuestro campo, sino dominar, buscar portería y llegar más que el rival", matizó.

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Para esta cita, no podrá contar con Ojeda, que ya podría entrar en la convocatoria la próxima semana, una vez ha superado su lesión, ni con Homam y Balboa, que están con sus selecciones, ni con Dani Pérez "al que le falta alguna semana más", pero sí estará Alejo, al que se ha cuidado durante la semana y "ha trabajado bien con el grupo".

Con sólo siete jornadas disputadas "no hay una muestra grande para detectar si hay un problema que se repite, pero sí está claro que el filtro defensivo debe ser mayor y que hay que mostrar más agresividad a la hora de defender los centros laterales".

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Ante el Córdoba, contará con el apoyo de su afición, pero el técnico valenciano no quiere que su equipo distinga entre jugar en casa o fuera, y el objetivo es romper esa racha de no ganar a domicilio, porque considera que tienen "capacidad para hacerlo".

Asimismo, cree que "hay que incrementar el juego ofensivo para que termine en el área, y poder servir más balones a los delanteros", en el caso de Latasa, aprovechando más su potencial en el juego aéreo, y para ello deben conseguir "dar amplitud al campo", a través de los laterales o los interiores. EFE

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