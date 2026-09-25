Encontrado el cuerpo sin vida del pescador submarino desaparecido en la costa de El Hierro

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La Frontera (El Hierro), 25 sep (EFE).- La embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Navia ha trasladado en la tarde de este viernes hasta el muelle de La Restinga (El Hierro) el cuerpo sin vida del pescador submarino desaparecido el miércoles en las inmediaciones de Punta de La Paloma (Arenas Blancas), en la costa del municipio de La Frontera.

Según han informado fuentes implicadas en las labores de rescate, el cuerpo sin vida del pescador ha sido localizado en el interior de una cueva en las inmediaciones de la baja Navon, en la zona de El Verodal.

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La boya de señalización y otros objetos personales fueron localizados en la Punta de la Sal, en torno a 300 metros de la costa, señalan las mismas fuentes.

La Guardia Civil instruye las diligencias correspondientes tras la recuperación del cuerpo.

En labores de búsqueda han participado miembros de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) Ayuda en Emergencias Anaga (AEA) y el Grupo de Intervención del Cabildo de El Hierro. EFE

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