El rey recorre el renovado Hospital de Soria, que Mañueco ve como "uno de los mejores"

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Soria, 25 sep (EFE).- El rey Felipe VI ha recorrido este viernes las dependencias del renovado Hospital Santa Bárbara de Soria, acompañado del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha defendido que tras la reforma este centro hospitalario es "uno de los mejores de España en su categoría".

Las instalaciones de servicios como Psiquiatría, Pediatría y Radioterapia han sido visitadas por el monarca, cuya presencia en el hospital será recordada con una placa conmemorativa.

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A su llegada al exterior del hospital el rey ha sido recibido con una ovación por los ciudadanos que le aguardaban allí y a algunos de los cuales ha acudido a saludar.

En el acto institucional, Mañueco ha agradecido la "cercanía" de Felipe VI con Soria y Castilla y León y ha elogiado la labor de los profesionales sanitarios de este hospital, donde la Junta ha invertido algo más de 100 millones de euros para que cuente con "servicios de primer nivel".

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El presidente ha destacado la puesta en marcha de una unidad de radioterapia "que evita desplazamientos y también humaniza la atención a los pacientes oncológicos", entre otros servicios renovados con estas inversiones. EFE

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