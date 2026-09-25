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El PP admite el "error" del vaciado del bote de gas pimienta en los baños del Congreso: "Mal. Es evidente"

22/09/2026 La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
22/09/2026 La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha admitido el "error" de manipular el bote de gas pimienta que había mostrado en el Pleno la diputada Ana Vázquez y considera "evidente" que el vaciado del spray en los baños estuvo "mal", pero ha reiterado que el objetivo de la parlamentaria del PP era visibilizar la situación de inseguridad que están sufriendo muchas mujeres y niños en Ceuta.

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, obligó el miércoles a la diputada a abandonar el hemiciclo para entregar el bote de gas pimienta a la Policía, recordando que está catalogado como arma y no se puede llevar en el Pleno.

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Muñoz ha indicado que Ana Vázquez afirmó que "el bote estaba vacío" y, para que no "hubiera una desgracia", antes de enseñarlo a los medios se lo dio a un asesor del grupo parlamentario. "Fue al baño, lo limpió y efectivamente se expulsó algo de gas que quedaba y ocurrió lo que ocurrió. Mal. Es evidente", ha reconocido en declaraciones a 'Antena 3', recogidas por Europa Press.

La portavoz parlamentaria ha defendido que la diputada del PP quería denunciar una situación, la de mujeres y niños ceutíes con botes de gas pimienta por la calle y en los colegios, que "el Gobierno está negando permanentemente" y que califica de "exageración". "Es de una absoluta gravedad. Lo que se pretendía era denunciar eso", ha reafirmado.

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Muñoz ha señalado sobre el "suceso posterior" --la intoxicación de personas por el gas pimienta-- que "no nos ha gustado a nadie" y "es evidente que se podría haber evitado", si bien ha reprochado a la presidenta del Congreso, Francia Armengol, que acuse al PP de ir al Pleno "armados" como si hubieran acudido "con explosivos".

"El mismo día en el que conocemos que el PSOE contactó con una trama criminal para intentar eliminar a una juez. Hombre, por favor, creo que hay que ser serios en esta vida", ha dicho, en referencia a las presiones de la denominada 'cloacas del PSOE' a la jueza Beatriz Biedma que investigó al hermano del presidente del Gobierno.

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