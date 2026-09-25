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El juez deja en libertad con cautelares al prestamista de Plus Ultra detenido en Alemania

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Madrid, 25 sep (EFE).- El juez del caso Plus Ultra ha acordado este viernes dejar en libertad con medidas cautelares al financiero holandés Simón Leendert Verhoeven, que fue detenido en Alemania tras estar en busca y captura por los préstamos que concedió a la aerolínea y en cuyo domicilio se hallaron dos lingotes de oro.

Este financiero ha sido conducido esta mañana a la Audiencia Nacional desde la prisión de Soto del Real, donde ha pasado la noche por decisión del juez José Luis Calama tras ser entregado el jueves a España por parte de las autoridades alemanas.

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Según informan a EFE fuentes jurídicas, el investigado ha decidido guardar silencio ante el juez al argumentar que no ha podido leer la causa judicial, si bien se ha ofrecido a declarar en unos días.

Tras su comparecencia, el magistrado ha celebrado una vistilla de medidas cautelares y ha acordado dejarle en libertad con la prohibición de salir de España, la obligación de comparecer en un juzgado cada dos días y de comunicar un domicilio, que el financiero ha ubicado en Mallorca.

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Este investigado guardaba dos lingotes de oro, doce relojes de lujo y numerosas joyas en su domicilio en Santa María de Camí (Mallorca), que fue registrado en octubre de 2024 en cumplimiento de una comisión rogatoria de Suiza.

Según el sumario del caso, Verhoeven presuntamente gestionaba junto con Luis Felipe Baca Arbulu, ya detenido en la isla caribeña de Aruba, una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales e involucrada en el caso Plus Ultra.

De acuerdo con ese sumario, el holandés reconoció ante el fiscal de Ginebra la propiedad de tres sociedades (Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation) y que a través de ellas había hecho unos contratos de préstamo a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas.

En concreto, figura una factura emitida por Allpa Wira Trading por una venta de oro a la sociedad de Dubai Al Joud Precious Metal And Stones Trading por importe de 122.417.000 millones de dirhams, equivalentes a unos 30 millones de euros.

La actividad de la cuenta de Allpa Wira Trading AG se caracteriza por actividades financieras relacionadas con el comercio de materias primas.

Conforme al resultado de las investigaciones practicadas, la sociedad suiza Allpa Wira Trading AG es la matriz de la británica Allpa Wira Trading Uk LTD, que aparece como la sociedad prestamista de Plus Ultra Líneas Aéreas.EFE

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