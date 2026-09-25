El fisioterapeuta de Lleida acusado de agresión sexual deberá ir periódicamente al juzgado

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Barcelona, 25 sep (EFE).- Un tribunal de Lleida ha acordado este viernes la medida cautelar de comparecencias periódicas en el juzgado para el fisioterapeuta acusado de tocamientos a varias mujeres de la ciudad y otras poblaciones de la provincia durante sus tratamientos, que acumula ya nueve denuncias por agresión sexual.

Dado que ninguna acusación ha solicitado la prisión provisional, la magistrada de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Lleida ha acordado esta medida cautelar para el hombre, detenido nuevamente este mismo viernes como presunto autor de delitos de agresión sexual, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

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El fisioterapeuta ya fue arrestado el pasado 16 de septiembre por tres denuncias de clientas, tras las que quedó en libertad con cargos.

Desde entonces, seis mujeres más han presentado denuncias, ante las que los Mossos d’Esquadra le han vuelto a detener este viernes, ha detallado a EFE la policía catalana.

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Las mujeres explicaron a los Mossos que el fisioterapeuta se habría sobrepasado con los masajes, haciéndoles tocamientos en los senos y en la zona de los genitales en contra de su voluntad, y que se sintieron intimidadas. EFE

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