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El equipo internacional firma el pleno y toma ventaja 7-3 ante EEUU en la Copa Presidentes

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Andrea Montolivo

Medinah (EE.UU.), 25 sep (EFE).- El equipo internacional firmó el pleno de victorias este viernes en el segundo día de la Copa Presidentes, disputada este año en el Medinah Country Club de Medinah, a pocos kilómetros de Chicago, y tomó ventaja de 7-3 en el marcador global.

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Tras perder tres de los cinco partidos en modalidad 'four ball' en el día inaugural, el equipo internacional, integrado por estrellas del golf no europeas, reaccionó por todo lo alto y dio un golpe en la mesa en los 'foursomes', en un torneo que solo ha ganado una edición, en 2003.

Estados Unidos, que ganó la última Copa Presidentes hace dos años en Montreal (Canadá) por 18.5-11.5, está obligado a remontar para evitar una debacle como local en Medinah.

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Y eso que este viernes el equipo estadounidense sacó su arsenal de estrellas en el intento de agrandar su ventaja de cara al fin de semana.

Scottie Scheffler, número uno mundial, formó pareja con Sam Burnes y perdió por uno abajo contra los canadienses Nick Taylor y Corey Conners, al igual que Collin Morikawa y Wyndham Clark ante la dupla integrada por los australianos Ryan Fox y Min Woo Lee.

Aún más duras fueran las derrotas de Patrick Cantlay y Xander Schauffele, doblegados por cuatro arriba y tres por jugar por los surcoreanos Tom Kim y Si Woo Kim, y de Justin Thomas y Cameron Young frente a Adam Scott y Christiaan Bezuidenhout (3 y 2).

Todo ello obligará al capitán de Estados Unidos, Brandt Snedeker, a encontrar soluciones para cambiar el ritmo de un torneo que recibirá a más de 200.000 personas esta semana en Medinah.

También se espera la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que confirmó con una nota en sus redes sociales que acudiría al Medinah Country Club.

El presidente de Estados Unidos, gran aficionado al golf y cada vez más asiduo a las grandes competiciones deportivas, presenció hace un año en la Ryder Cup el inicio del descalabro del equipo estadounidense que acabaría perdiendo ante Europa.

Pese a ese mal recuerdo, Trump también tiene intención de asistir a este torneo en Chicago, del que es presidente honorario.

"Será un evento especialmente emocionante. Ambos equipos cuentan con un gran talento. ¡Espero con ilusión estar allí y saludar a todos estos fantásticos deportistas de ambos equipos! ¡Nos vemos en Chicago!", informó Trump recientemente.

En 2017, durante su primer mandato, Trump ya se convirtió en el primer presidente en el cargo en entregar el trofeo de campeón al equipo estadounidense, en una edición celebrada en Nueva Jersey.

La Presidents Cup reparte 30 puntos en cuatro días de competición por equipos. Cada partido vale un punto: el ganador lo suma íntegro y, si termina empatado tras 18 hoyos, cada lado recibe medio. El primer equipo que alcance 15,5 puntos conquista el trofeo.

El jueves se disputaron cinco partidos de 'four-ball', en los que los dos integrantes de cada pareja juegan su propia bola y se cuenta el mejor resultado en cada hoyo. Este viernes se jugaron cinco 'foursomes': cada dupla compartió una sola bola y alternó golpes hasta completar el hoyo.

El sábado habrá ocho puntos en juego: cuatro 'four-ball' por la mañana y cuatro 'foursomes' por la tarde. El domingo cerrarán los doce individuales, uno contra uno, con todos los jugadores en el campo. En total, 18 duelos por parejas y doce cara a cara decidirán la Copa. EFE

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