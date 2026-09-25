El calor persiste y activa aviso amarillo en 6 comunidades por máximas de hasta 38 grados

Guardar

Madrid, 25 sep (EFE).- Seis comunidades autónomas -Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y las Canarias- continúan este viernes con aviso amarillo (peligro bajo) por calor con temperaturas máximas que oscilarán entre 34 y 38 grados, informa la Agencia de Meteorología (Aemet) en su web.

En Andalucía las temperaturas podrán llegar a los 38 grados en zonas de las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla con mayor incidencia en la campiña cordobesa, Andévalo y Condado, Morena y el valle del Guadalquivir de Jaén, así como en la campiña sevillana. En el litoral de Huelva se esperan máximas de 36 grados.

PUBLICIDAD

En comunidades del este peninsular, Aragón subirá hasta los 36 grados en la Ribera del Ebro de Zaragoza y hasta los 34 grados en el Pirineo oscense, mientras que en Cataluña, el aviso afectará al Pirineo de Lleida, con máximas de 34 grados, y a la depresión central y el prelitoral sur de Tarragona, donde podrán alcanzarse los 36 grados.

Castilla-La Mancha también sigue con nivel amarillo en las comarcas albaceteñas de Hellín y Almansa y en la Serranía de Cuenca, donde los termómetros marcarán 36 y 35 grados respectivamente.

PUBLICIDAD

Al norte de las provincia de Cáceres (Extremadura) y en las comarcas de Villuercas y Montánchez persiste el aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 36 grados.

El calor también se notará en las Canarias, donde las islas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife están en alerta por altas temperaturas que subirán hasta los 34-35 grados, de forma local hasta 37 grados, sobre todos en las vertientes sur y oeste.

PUBLICIDAD

Aemet advierte que con el nivel amarillo indica un peligro bajo, aunque el fenómeno meteorológico adverso puede causar daños moderados a personas y bienes, especialmente a los más vulnerables o situados en zonas expuestas, por lo que recomienda permanecer atento y consultar la predicción meteorológica actualizada. EFE