"Confío en mi trabajo", dice el argentino Batista tras sorprendente derrota ante Curazao

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San José, 24 sep (EFE).- El seleccionador de Costa Rica, el argentino Fernando Batista, aseguró que confía en su trabajo después de caer este jueves por 3-4 ante Curazao en el comienzo de la Liga de Naciones de la Concacaf, en un partido que el conjunto costarricense ganaba por 3-0.

"Confío en mi trabajo, en lo que hago día a día", declaró Batista en la conferencia de prensa posterior al partido, en la que también dijo que se siente "mal" con el resultado y que "entiende" al público que en el estadio Ricardo Saprissa pidió a gritos su salida.

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Costa Rica ganaba cómodamente el partido por 3-0 en el descanso, pero en el segundo tiempo Curazao le dio la vuelta al marcador para ganar el compromiso por 3-4, un resultado que la prensa costarricense ha calificado como "ridículo", "penoso" y "vergonzoso".

"Yo trabajo y a veces pasa esto, son momentos difíciles. Debemos trabajar porque en tres días tenemos otro partido", expresó Batista al referirse al segundo partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones del próximo domingo como visitante contra Haití.

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Batista asumió la responsabilidad dela derrota y aseguró que este jueves Costa Rica tuvo "45 minutos muy buenos y 45 minutos muy malos", y reconoció que los cambios que hizo en el segundo periodo "no salieron".

"Lo único que hay que hace es trabajar, asumir los errores y ocuparse para corregirlos", dijo el entrenador que ha dirigido 5 partidos a Costa Rica, de los cuales ha perdido 4 y empatado 1.

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Con este resultado, Curazao, Haití y República Dominicana lideran el grupo A con 3 puntos cada uno, mientras que Costa Rica, Nicaragua y Trinidad y Tobago aún no suman.

Esta fase de grupos solo contempla cuatro partidos para cada equipo: dos de visita y dos de local. Los dos primeros lugares clasificarán a los cuartos de final de la Liga de Naciones. EFE

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