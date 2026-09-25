Clavijo recuerda a Torres que el marco regulatorio de regalos institucionales "está" y lo que faltan son "explicaciones"

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El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha asegurado este viernes que el marco regulatorio que regula los regalos institucionales en España "está" y que lo que faltan son "las explicaciones" en relación a las joyas que habría recibido el expresidente Jose Luis Rodríguez Zapatero por parte del Rey de Arabia Saudí en 2007.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente regional, que ha sido preguntado expresamente por la petición del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de regular los regalos institucionales, ha argumentado que "no hay que cambiar nada" en la legislación porque el "marco (regulatorio) está".

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"Lo que hay es que cumplir, y en este caso nosotros siempre hemos sido muy respetuosos. Lo hemos dicho siempre: Creemos en la justicia, y la separación de poderes. Será la justicia quien lo tenga que determinar, pero aquí lo que faltan son las explicaciones", ha señalado.