Carla Suárez: "Me quedo con la entrega de las jugadoras"

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Redacción deportes, 25 sep (EFE).- La selección española de tenis femenino se despidió de las Finales de la Copa Billie Jean King, superada por la República Checa, que ganó los dos partidos de individuales de la primera semifinal de la competición que se juega en Shenzhen, China.

Primero, Karolina Muchova venció a Jessica Bouzas por 7-5 y 6-4 y después fue Linda Noskova la que batió a Cristina Bucsa, por 7-6(5) y 6-2. No fue necesario jugar el encuentro de dobles.

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España dice adiós al torneo después de haberse situado entre las mejores y de clasificarse para una semifinal por primera vez desde hacía dieciocho años, cuando en el 2008 eliminó a China y llegó su última final de la Copa Billie Jean King.

"Me quedo con la lucha y la entrega de mis jugadoras, y con que no hemos bajado los brazos. Hemos estado cerquita en el primer set de los dos partidos, pero luego nos ha costado un poquito más. Cerquita y a la vez lejos porque no hemos podido arañar ningún set, pero sabíamos del nivel de las rivales… pueden fallar, pero en los momentos importantes siempre están y hoy han sido superiores”, destacó la capitana.

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Bouzas, por su parte, no pudo lograr el primer punto para España. La gallega, que ganó su encuentro de cuartos de final contra Kazajistán, fue batida por la checa de 30 años que ha llegado a ser finalista en Wimbledon, este mismo año, y en Roland Garros en el 2023.

"Sabía que no iba a ser un partido fácil, pero al final han sido detalles. Creo que he tenido mis oportunidades y otras que he perdido. Más allá de eso, hay muchísimas cosas para aprender y mejorar, pero creo que lo he dejado todo en pista, que era lo que yo quería… luchar hasta el final y quedarme con esa sensación”, explicó la gallega.

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Bucsa, finalmente, mantuvo el tipo sobre todo en el primer set ante Noskova, actual campeona de Wimbledon. La número uno de Chequia, de 21 años, impidió que su rival tomara ventaja en el partido y después aceleró para sellar la victoria definitiva y la clasificación de su selección para la final.

“El primer set ha estado mucho más ajustado y he tenido opciones de hacerle break, y he tenido 4-2 en el tie-break, pero al final se lo ha llevado ella. En el segundo set estábamos muy parejas al principio, pero luego ella dio un poquito más y al final eso nos ha perjudicado”. EFE

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(foto)