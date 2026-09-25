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Barcelona subirá recargo turístico a los cruceristas de escala de 5 a 24 euros hasta 2030

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Barcelona, 25 sep (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes subir progresivamente hasta 2030 el recargo sobre el impuesto de estancias turísticas a los cruceristas de escala en la ciudad de 5 a 24 euros y congelar en 4 euros el que pagan los turistas que se alojen en albergues de juventud.

Así, Barcelona pasará de manera progresiva hasta el 2030 de cobrar 5 euros de recargo a los cruceristas que pasan menos de 12 horas en la ciudad a 24 euros, el máximo que permite la ley catalana, con lo que se situará por encima de Ámsterdam (Países Bajos) y Santorini (Grecia), las ciudades que más les cobran ahora.

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En cambio, con la modificación, los turistas que se alojen en albergues de la juventud seguirán pagando un recargo de 4 euros, en vez de 5 euros como el resto de alojamientos turísticos de la ciudad.

El pleno de Barcelona ha debatido en su primera sesión del curso estos cambios en el recargo turístico y las propuestas de modificaciones para 2027 y siguientes de las Ordenanzas Fiscales (OOFF) que ha hecho el Gobierno municipal socialista.

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El PSC, que gobierna en minoría, ha conseguido aprobar las dos modificaciones relacionadas con el recargo turístico, gracias a la amplia mayoría que le ha proporcionado el apoyo de Junts y ERC.

En cambio, ha visto rechazada su propuesta de modificaciones relacionadas con los impuestos de bienes inmuebles (IBI), actividades económicas (IAE) y con el de construcciones, instalaciones y obras (ICIO), que solo ha apoyado ERC.

El principal cambio en las ordenanzas fiscales que proponía el Gobierno municipal era subir el impuesto sobre los bienes inmuebles (IBI) a los hoteles de lujo de la ciudad del 1,17 % actual al 1,30 %.

El expediente ha llegado al pleno con el dictamen desfavorable de la Comisión de Economía porque Junts, PP y Vox votaron en contra y BComú se abstuvo, lo mismo que ha sucedido hoy. EFE

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