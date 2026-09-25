Ayuntamiento de Madrid rechaza la oferta de Urbagestión para que Maricarmen vuelva a casa

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(Actualiza la NA5356 con declaraciones del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid)

Madrid, 25 sep (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid ha rechazado la propuesta de Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, la empresa propietaria del piso del que fue desahuciada Maricarmen, para que la mujer, de 87 años y con un 50 por ciento de discapacidad, regrese a la que fue su vivienda hasta el pasado miércoles al considerarla inviable en los términos planteados.

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"Tras analizarla se ha determinado la inviabilidad de la misma en los términos planteados, ya que la inclusión de la vivienda en el Programa ReViVa no cumple los requisitos legales recogidos en las bases de dicho programa, ni en los otros programas de compra de vivienda", ha explicado la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid) en un comunicado.

La empresa había propuesto una solución que permitiera a Maricarmen volver a la vivienda con "una alternativa habitacional estable y asequible", aunque en el comunicado en el que la anunciaba no explicaba detalles más concretos.

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Con todo, el Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido el Servicio de Intermediación del Alquiler de EMVS Madrid a los representantes de Maricarmen, que han aceptado participar el próximo lunes 28 de septiembre en una reunión con Urbagestión SL y con la mediación de los profesionales de la empresa municipal de vivienda.

"Esta propuesta de mediación mantiene la línea de apoyo que se está dando desde el Ayuntamiento de Madrid a Maricarmen desde que se conoció su situación", subraya la EMVS.

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En ese sentido, la empresa municipal ha señalado que, "siempre trabajando por una solución", el consistorio, a través de sus Servicios Sociales, "ha prestado teleasistencia, ayuda a domicilio y terapia ocupacional, además de ofrecer un alojamiento alternativo en una residencia municipal sin coste alguno".

Maricarmen, de 87 años, fue desahuciada el pasado miércoles de la vivienda en la calle Alcalde Sáinz de Baranda donde llevaba residiendo más de 70 años, propiedad de Urbagestión Desarrollo e Inversión SL.

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La portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, Valeria Racu, ha tildado la actuación de Urbagestión SL de "vergonzosa" y ha asegurado que su intención es "lavarse la cara".

"El cinismo del rentismo no tiene límites, pero es que lo de Fernando Alonso Fuentes y lo de Ricardo Alonso Fernández, los dueños de Urbagestión, de verdad que supera cualquier ficción", ha señalado Racu en un vídeo, donde ha afeado a la empresa propietaria del inmueble que el miércoles se "negaran" a negociar con el sindicato.

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"Hoy, después de ver la que hemos liado, la que hemos liado gracias a ti, de todo el escándalo que hay alrededor de ellos, de su empresa y de lo que han hecho están intentado lavarse la cara y proponer una posible solución", ha sentenciado.

La portavoz del sindicato también ha defendido su voluntad de que Maricarmen vuelva a casa. "Claro que queremos que Maricarmen vuelva a su casa, eso es lo que tendría que haber pasado siempre, que no tendría que haber salido de ahí. Maricarmen quería morir en su casa y eso es lo que vamos a conseguir", ha dicho.

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Racu ha advertido a Urbagestión SL que "no va a parar" la manifestación convocada para este sábado por la tarde y ha reivindicado la necesidad de lograr el "decreto Maricarmen".

"Que esto no te pare, vamos a arrancarle cualquier victoria a Urbagesa (nombre comercial de Urbagestión), que su negocio se vaya a la mierda, pero sobre todo vamos a parar las calles. Lo que hicimos ayer fue histórico y tenemos que seguir", ha esgrimido Racu, para quien el desahucio de Maricarmen tiene que suponer "un antes y un después". "Tenemos mucho más poder que ellos, están acojonados", ha defendido. EFE

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