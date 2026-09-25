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Alcaraz y Mensik amplían la ventaja de Europa en el dobles

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Londres, 25 sep (EFE).- El español Carlos Alcaraz, haciendo pareja junto a Jukub Mensik, amplió la ventaja de Europa en la Laver Cup al derrotar a Alexander Bublik y Taylor Fritz por 6-4 y 6-4.

El español no jugó individual este viernes, reservándose para el sábado y el domingo, pero cumplió en el dobles, una disciplina en la que poco a poco se va encontrando más cómodo.

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Junto a Mensik, que venía de perder el segundo partido del día contra Brandon Nakashima, el murciano se encargó de derribar las dos torres del resto del mundo, Taylor Fritz y Alexander Bublik, dos grandes sacadores que no estuvieron a la altura y a los que no sirve de excusa no haber jugado antes juntos. Alcaraz y Mensik tampoco y mostraron un gran de compenetración mucho mayor.

Con una rotura en cada set, Alcaraz y Mensik aseguraron la tercera victoria del día para los europeos, tras la de Casper Ruud ante Francisco Cerúndolo y la de Rafael Jódar contra Bublik.

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Esta ventaja, sin embargo, es escasa ya que el sábado las victorias que sume cada equipo valdrán dos puntos, mientras que el domingo pasarán a valer tres.

El sábado habrá tres encuentros individuales, jugando Alcaraz uno de ellos, y el día lo cerrará el dobles. Ocurra lo que ocurra el sábado, la Laver Cup no podrá quedar decidida, ya que para ello hace falta que un equipo llegue a trece puntos. Si los europeos ganaran los cuatro enfrentamientos, se quedarían en once unidades, por lo que necesitarían un triunfo más el domingo. EFE

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