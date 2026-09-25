Activo un incendio en Manzaneda (Ourense) que supera las 20 hectáreas

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Santiago de Compostela, 25 sep (EFE).- Un incendio forestal declarado la pasada madrugada en el municipio de Manzaneda, en Ourense, permanece activo y ha arrasado más de 20 hectáreas, según las últimas estimaciones.

La Consellería do Medio Rural ha informado este viernes de que el fuego, que se localiza en la parroquia de Reigada, empezó a las 1:15 horas de la pasada madrugada.

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Para su extinción se movilizaron por ahora seis agentes, ocho brigadas, seis camiones motobomba y una pala.

En la provincia de Ourense hay activo otro incendio en Calvos de Randín que, según la actualización más reciente de Medio Rural, supera las 350 hectáreas de superficie afectada y obligó a decretar la situación dos de emergencia por la proximidad al núcleo de As Meaus.

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La Consellería do Medio Rural ha recordado que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085 y la aplicación móvil ALume para avisar en caso de incendio forestal, así como otro teléfono (900 815 085) para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga conocimiento o sospecha. EFE