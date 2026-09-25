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Activada la alerta de contaminación del mar por el incendio de barco en Orio (Guipúzcoa)

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Madrid, 23 sep (EFE).- El Gobierno vasco activó este jueves por la noche la fase de alerta del Plan Especial de Emergencias de Euskadi ante la Contaminación de la Ribera del Mar (Plan Itsasertza) tras el incendio declarado esta mañana en un barco pesquero amarrado en el puerto de Orio (Guipúzcoa), que dejó tres heridos.

El Ejecutivo autonómico informó en un comunicado de que este nivel de alerta le permite organizar los medios y recursos susceptibles de ser movilizados ante un hipotético caso de contaminación marina, de acuerdo al grado de respuesta necesario.

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El incendio se saldó con dos personas heridas por inhalación de humo, que fueron evacuadas al Hospital Donostia, y una tercera que recibió atención sanitaria en la misma localidad, pero que no precisó de traslado hospitalario.

Fuentes del servicio de bomberos de la Diputación de Gipuzkoa, Salvamento Marítimo y el Departamento vasco de Seguridad informaron de que el incendio se declaró a las 11:45 horas, por causas que se están investigando, en el pesquero 'Gure Gakuña', que se encontraba "atracado y en reparación" en uno de los muelles de Orio.

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En las labores de extinción participaron bomberos de distintos parques del servicio foral, mientras que Salvamento Marítimo movilizó la 'Salvamar Orión', apoyada por recursos de Cruz Roja, LS Hondarribia II y la Guardia Civil, para colaborar en las tareas para sofocar el fuego con tres motobombas de agua.

Los bomberos siguen trabajando en la extinción del incendio originado en la embarcación, que se ha escorado y se encuentra prácticamente hundida en el mar. EFE

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